LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Vonn ed Aicher

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile in programma a Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 50 atlete da 15 Paesi.

Saranno otto le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 12, Sofia Goggia col 14, Nicol Delago col 19, Elena Curtoni col 25, Roberta Melesi col 26, Nadia Delago col 28, Sara Thaler col 38 e Sara Allemand col 43.

La statunitense Lindsey Vonn, vincitrice della prima discesa di St. Moritz, è stata inserita nel primo gruppo di merito e poteva pescare un pettorale tra il 6 ed il 15: la nordamericana partirà col numero 8, quindi prima dell’azzurra Sofia Goggia. La tedesca Emma Aicher, vincitrice della seconda discesa in Svizzera, scatterà col 13.

Vonn guida la graduatoria di specialità, dato che si trova a quota 180 su un massimo di 200 punti, ma Goggia è quarta con 110 (-70). In classifica generale, invece, Goggia è a quota 240, al decimo posto, mentre la statunitense è 11ma a quota 230. A guidare è l’altra statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 558 punti.

La discesa libera femminile in programma a Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!