LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra Deromedis e Howden

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con un’altra tappa italiana che si rende protagonista della competizione. Ci troviamo a San Candido, anche nominata Innichen se volessimo seguire la lingua tedesca, molto diffusa per via della forte presenza austriaca nel comune italiano appena citato.

La qualificazione per gli italiani, sia nella competizione maschile che in quella femminile, ci ha permesso di portare un’azzurra e ben cinque azzurri alla fase finale che per quanto riguarda gli uomini partirà con gli ottavi di finale mentre direttamente dai quarti per le donne. Jole Galli è riuscita a qualificarsi con il nono tempo nella prova cronometro di ieri, il suo obiettivo sarà quello di portare a casa il massimo risultato possibile al termine della gara.

Per quanto riguarda la competizione maschile, gli occhi sono tutti su Dominik Zuech, qualificatosi con il sesto miglior tempo mentre Simone Deromedis ha deluso accedendo alle finali come ventiquattresimo classificato: il suo rivale nella classifica generale, il canadesere Reece Howden, domani gareggerà con la pettorina numero uno, come la sua posizione dopo la prova a tempo. Oltre i due azzurri appena citati ci sono anche Davide Cazzaniga, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi.

La competizione inizierà alle 12.00 con gli ottavi maschili, mentre i quarti femminili partiranno al termine della prima fase appena citata. Siamo pronti a seguire questa nuova tappa di skicross che, come sempre, vede l’Italia grande protagonista con ben sei azzurri al via della fase finale. Segui la gara con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!