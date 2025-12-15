Coppa del Mondo sci alpino Val Gardena 2025: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG sulla Saslong

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia da questo fine settimana la lunghissima trasferta in Italia. Si parte con un appuntamento storico del Circo Bianco come la Val Gardena. Tutto pronto sulla mitica Saslong, che per quest’anno addirittura si triplica, visto che in programma ci sono due discese libere ed un superG.

Infatti è proprio la Val Gardena ad aver recuperato la discesa cancellata qualche settimana fa a Beaver Creek. Dunque una tre giorni veramente durissima per gli atleti, che dovranno affrontare alcuni dei passaggi più storici dell’intera Coppa del Mondo, come per esempio le sempre ostiche Gobbe del Cammello.

C’è grandissima attesa ovviamente per gli italiani ed in particolare un Dominik Paris, che negli Stati Uniti è sembrato essere subito in buona forma e che dunque può essere grandissimo protagonista in Val Gardena. Fari puntati poi anche sugli altri azzurri, partendo da un Mattia Casse che ha già assaporato cosa significa vincere sulla Saslong.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare in Val Gardena, valide per la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO VAL GARDENA 2025

Giovedì 18 Dicembre

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena (Italia) – Rai 2

Venerdì 19 Dicembre

11.45 SuperG maschile Val Gardena (Italia) – Rai 2

Sabato 20 Dicembre

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena (Italia) – Rai 2

COPPA DEL MONDO VAL GARDENA 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.