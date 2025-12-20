LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: polacchi favoriti, ma occhio ai giapponesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Aluron CMC Warta Zawiercie e il l’Osaka Bluteon. La prima semifinale del Mondiale per Club di volley maschile 2025 mette di fronte due realtà di primo piano del panorama internazionale: Aluron CMC Warta Zawiercie, vice-campione d’Europa, e l’Osaka Bluteon, campione d’Asia. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre alle ore 19.00 a Belém, in Brasile, e mette in palio un posto nella finalissima iridata.

Il percorso dello Zawiercie nella fase a gironi è stato solido e coerente con il proprio status. I polacchi hanno mostrato grande continuità di rendimento, imponendosi con autorità sia contro Al-Rayyan sia contro Praia Clube, e soprattutto superando Vôlei Renata in una sfida combattuta che ha messo in luce la capacità di gestire i momenti chiave. Una squadra fisica, strutturata, abituata a giocare partite di alto livello, come dimostra anche il cammino in PlusLiga, dove Zawiercie staziona stabilmente nelle posizioni di vertice in uno dei campionati più competitivi al mondo. Dall’altra parte c’è un’Osaka Bluteon che ha impressionato per organizzazione, pulizia tecnica e solidità mentale. I giapponesi hanno chiuso il proprio girone con un percorso quasi perfetto, travolgendo Sada Cruzeiro all’esordio e mostrando grande maturità anche nel successo contro Sir Sicoma Monini Perugia, maturato al termine di una battaglia di cinque set. Un cammino che conferma l’altissimo livello del club nipponico, secondo in campionato alle spalle dei Suntory Sunbirds ma con numeri praticamente identici.

Dal punto di vista tattico, la semifinale propone un contrasto di stili affascinante. Zawiercie proverà a imporre fisicità, servizio incisivo e gioco sopra il muro, facendo leva sulla propria potenza offensiva. Osaka, invece, cercherà di alzare il ritmo, puntando su difesa, velocità di esecuzione e precisione, elementi che hanno spesso messo in difficoltà squadre più strutturate. La chiave della partita potrebbe essere la gestione dei break point e la capacità di restare lucidi nei finali di set, dove entrambe le squadre hanno già dimostrato di saper fare la differenza. In una sfida secca, senza margine d’errore, ogni dettaglio può risultare decisivo. A Belém va dunque in scena una semifinale che profuma di volley moderno e globale, con due scuole diverse chiamate a confrontarsi per conquistare un posto sul palcoscenico più prestigioso. Lo spettacolo, per intensità e contenuti tecnici, è garantito.

La squadra è guidata da Michał Winiarski. L’alzatore è il portoghese Miguel Tavares Rodriguez, 31 anni, un passato anche a Piacenza, poi tanta Francia prima di approdare allo Zawiercie cinque anni fa. Al suo fianco in regia Jakub Nowosielski, anche lui 31enne arrivato due anni fa dal Bogdanka Luk Lublin.

L’opposto è il polacco Bartłomiej Bołądź, arrivato nell’estate scorsa dal PGE Projekt Warszawa, in panchina c’è lo statunitense Kyle Ensing, dal 2019 in Europa e arrivato due anni fa dalla squadra francese del Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique.

In banda i titolari sono una vecchia conoscenza del campionato italiano, lo statunitense Aaron Russell, in Superlega con la maglia di Perugia, Trento e Piacenza prima di trasferirsi in Giappone ai JT Thunders Hiroshima, da dove è arrivato due anni fa a Zawiercie, e il polacco Bartosz Kwolek, 27 anni, alla quarta stagione con questa maglia, dopo l’esperienza al Projekt Warszawa. In panchina ci sono il 24enne Jakub Czerwinski, arrivato in estate dal Trefl Gdańsk, e Patryk Laba, 33 anni, alla quarta stagione a Zawiercie, dal 2007 protagonista del massimo campionato polacco.

Al centro uno dei grandi del volley polacco, Milosz Zniszcol, 38 anni, alla sesta stagione con la maglia dello Zawiercie, e Mateusz Bieniek, ex Civitanova, 30 anni, prelevato due stagioni fa dallo Skra Bełchatów. In panchina ci sono l’ucraino ex Siena Jurij Gladyr, 40 anni, arrivato in estate dallo Jastrzębski, e il polacco Adrian Markiewicz, 22 anni, acquistato dallo Jastrzębski in estate. I liberi sono il polacco Jakub Popiwczak, arrivato in estate dallo JSW Jastrzębski Węgiel a sostituire il titolare della Nazionale australiana Luke Perry, trasferitosi in Italia, e il 35enne David Ogorek, arrivato sempre nell’estate scorsa dall’Asseco Resovia Rzeszów.

L’alzatore della squadra giapponese è il due volte campione olimpico Antoine Brizard, 31 anni, arrivato in estate da Piacenza, dove aveva giocato nelle quattro stagioni precedenti. Il regista di riserva è Sunshuke Nakamura, 26 anni, alla sesta stagione nelle file dei Bluteon. L’opposto è una conoscenza del campionato italiano, l’esplosivo Yuji Nishida, 25 anni, ex Vibo Valentia e al terzo anno in forza all’Osaka Bluteon. La riserva è Hiroto Nishiyama, 22 anni, alla quarta stagione nel Bluteon. In banda i titolari sono Shoma Tomita, 28 anni, arrivato lo scorso anno dal Toray Arrows, e Miguel Angel Lopez, cubano, 28 anni, arrivato la stagione scorsa dall’Al-Rayyan. In panchina siedono (ma spesso si alzano) Masato Kai, 22 anni, arrivato lo scorso anno a Osaka dopo l’esperienza al Paris Volley, e Kenyu Nakamoto, 28 anni, alla sesta stagione con la maglia di Osaka.

Al centro giocano titolari il cinese Shikun Peng, 25 anni, la stagione passata al Paris Volley, e il 25enne Larry Evbade-Dan, giapponese, alla quinta stagione con Osaka. In panchina ci sono Akihiro Yamauchi, alla decima stagione in maglia Bluteon, e Keitaro Nishikawa, a Osaka da tre anni. Il libero titolare è il forte Tomohiro Yamamoto, arrivato due anni fa dal Sakai Blazers, e in panchina c’è Kotaro Ikeshiro, 24 anni, da tre stagioni a Osaka.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Aluron CMC Warta Zawiercie e il l’Osaka Bluteon, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.00!