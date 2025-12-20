LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena l’atteso derby tricolore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Benetton Treviso-Zebre Parma, gara valida per la settima giornata della United Rugby Championship 2025/2026. Derby tutto italiano tra le due compagini che cercano di restare aggrappate al treno playoff. Post season che dista 5 punti per gli emiliani, e 6 per i veneti. Scontro diretto che proietterà una delle due compagini all’undicesimo posto del round robin.

Tantissimi gli azzurri in campo, con il CT della nazionale italiana spettatore interessatissimo in vista del prossimo ed imminente Sei Nazioni 2026. Formazioni ben collaudate in questo intenso derby, con ben 23 giocatori italiani starting XV e panchina che si fronteggeranno dinanzi al pubblico di Monigo. Primo atto tra veneti ed emiliani che promette scintille e che porterà in dote alla formazione vincente punti di capitale in portanza per proseguire il cammino nella competizione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BENETTON

15 Matt Gallagher

14 Paolo Odogwu

13 Tommaso Menoncello

12 Leonardo Marin

11 Ignacio Mendy

10 Jacob Umaga

9 Alessandro Garbisi

8 Soltala Fa’aso’o

7 Michele Lamaro (C)

6 Manuel Zuliani

5 Federico Ruzza

4 Riccardo Favretto

3 Simone Ferrari

2 Bautista Bernasconi

1 Thomas Gallo

A disposizione:

16 Nicholas Gasperini

17 Mirco Spagnolo

18 Tiziano Pasquali

19 Giulio Marini

20 Lorenzo Cannone

21 Louis Werchon

22 Tomas Albornoz

23 Malakai Fekitoa

ZEBRE

15 Giovanni Montemauri

14 Giulio Bertaccini

13 Marco Zanon

12 Damiano Mazza

11 Simone Gesi

10 Giacomo Da Re

9 Alessandro Fusco

8 David Odiase

7 Samuele Locatelli

6 Bautista Stavile

5 Leonard Krumov (C)

4 Giacomo Ferrari

3 Juan Pitinari

2 Tommaso Di Bartolomeo

1 Muhamed Hasa

A disposizione:

16 Giampietro Ribaldi

17 Paolo Buonfiglio

18 Matteo Nocera

19 Alessandro Ortombina

20 Matteo Canali

21 Thomas Dominguez

22 Malik Faissal

23 Giovanni Licata

La sfida tra Benetton Treviso e Zebre Parma, valida per la settima giornata della United Rugby Championship 2025/2026, inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento a tutti!