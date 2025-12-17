Sport in tv oggi (mercoledì 17 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 17 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno a gustarsi un po’ di azione dopo qualche settimana di vuoto, in attesa che a gennaio inizi la nuova stagione con l’allettante proposta degli Australian Open: sul cemento di Gedda (Arabia Saudita) incominceranno le Next Gen ATP Finals (il torneo riservato ai migliori otto under 20 dell’annata agonistica), mentre a Bangalore (India) ci sarà spazio per la World Tennis League.

Perugia proseguirà la propria avventura nel Mondiale per Club di volley maschile, incrociando i giapponesi dell’Osaka Bluteon in quel di San Paolo (Brasile). Spazio anche agli sport invernali, con i Campionati Italiani di pattinaggio artistico e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena. Ricca serata con le Coppe Europee di basket (in campo Virtus Bologna e Schio in Eurolega, Venezia in EuroCup, Sassari in Europe Cup) e la presentazione del percorso della Vuelta di Spagna.

Da non sottovalutare la proposta calcistica tra Champions League femminile (Roma e Juventus saranno impegnate nell’ultima partita della fase a gironi), League Cup inglese, Coppa del Re, Coppa di Portogallo e soprattutto la Coppa Intercontinentale, con il PSG favorito contro il Flamengo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 17 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 17 dicembre

00.30 VOLLEY (Mondiale per Club) – Volei Renata-Zawiercie (diretta streaming su VBTV)

02.30 BADMINTON (BWF World Tour) – World Tour Finals (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 TENNIS – World Tennis League, prima giornata (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 SNOOKER – Scottish Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena, seconda prova cronometrata (diretta streaming su Discovery+)

12.00 TENNIS – Next Gen ATP Finals, round robin (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.40 FRECCETTE – Mondiali (diretta streaming su DAZN)

14.00 VOLLEY (Mondiale per Club) – Sada Cruzeiro-Swehly (diretta streaming su VBTV)

15.00 CALCIO (Coppa di Portogallo, ottavi di finale) – Villa Mea-Leiria (diretta streaming su Como Tv)

15.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Short program juniores femminile a Bergamo (diretta streaming su FISG Tv)

17.00 BASKET (EuroCup) – Due partite: Cluj Napoca-Neptunas, Turk Telekom-JL Bourg (diretta streaming su Euro League Tv)

17.30 VOLLEY (Mondiale per Club) – Perugia-Osaka Bluteon (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa Intercontinentale) – PSG-Flamengo (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Legia Varsavia-Heidelberg, Promitheas-Rytas (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Trieste-Wurzburg (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Igokea-Galatasaray (diretta streaminiGOKEg su DAZN)

18.30 BASKET (EuroCup) – Panionios-Ulm (diretta streaming su Euro League Tv)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Short program juniores coppie a Bergamo (diretta streaming su FISG Tv)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su Euro League Tv)

19.00 BASKET (EuroCup) – Slask Wroclaw-Manresa (diretta streaming su Euro League Tv)

19.00 BASKET (Europe Cup) – Peristeri-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CICLISMO – Presentazione percorso Vuelta di Spagna 2026 (diretta streaming su Discovery+)

19.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Short program juniores maschile a Bergamo (diretta streaming su FISG Tv)

19.00 CALCIO (Coppa del Re, sedicesimi di finale) – Atletico Baleares-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Coppa di Portogallo, ottavi di finale) – Casa Pia-Torreense (diretta streaming su Como Tv)

19.30 BASKET (EuroCup) – Amburgo-Aris Salonicco (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 BASKET (Champions League) – Due partite: Mersin SK (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET (EuroCup) – Venezia-Bahcesehir (diretta tv su Sky Sport Arenaa; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Bayern Monaco (diretta streaming su Euro League Tv)

20.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Bursaspor-Hapoel Holon, Cholet-Joventut (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-Oradea (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-USK Praga (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Monaco (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (EuroCup) – London Lions-Besiktas (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup, ritorno sedicesimi di finale) – Campobasso-Kibirkstis Vilnius (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 CALCIO (Coppa di Lega inglese, quarti di finale) – Manchester City-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Juventus-Manchester United (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Roma-St. Polten (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Sette partite: Bayern Monaco-Valerenga, Benfica-PSG, Leuven-Arsenal, Lione-Atletico Madrid, Paris FC-Barcellona, Twente-Real Madrid, Wolfsburg-Chelsea (diretta streaming su DAZN)

21.00 VOLLEY (Mondiale per Club) – Al-Rayyan-Zawiercie (diretta streaming su VBTV)

21.00 CALCIO (Coppa di Portogallo, ottavi di finale) – Guimaraes-AFS (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee United-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Coppa del Re, sedicesimi di finale) – Talavera-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Coppa di Lega inglese, quarti di finale) – Newcastle-Fulham (non è prevista diretta tv/streaming)

21.45 CALCIO (Coppa di Portogallo, ottavi di finale) – Farense-Benfica (diretta streaming su Como Tv)