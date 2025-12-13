Quando inizia il Mondiale per club di volley maschile 2025? Calendario, orari, tv, streaming. C’è Perugia

Il Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà a Belem (Brasile) dal 16 al 21 dicembre. Perugia si presenterà all’appuntamento per dare la caccia al terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023. I Campioni d’Europa partiranno con i favori del pronostico in terra sudamericana, ma dovranno stare attenti a delle avversarie temibili, tra cui le più accreditate sono i brasiliani del Sada Cruzeiro (detentori del trofeo dopo aver battuto Trento) e i polacchi del Zawiercie (regolati dagli umbri nell’atto conclusivo dell’ultima Champions League).

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono stati inseriti nella Pool B e incominceranno la loro avventura iridata nella giornata di martedì 16 dicembre (ore 17.30) affrontando i modesti libici dello Swehly Sports Club. I Block Devils torneranno in campo mercoledì 17 dicembre (ore 17.30) per incrociare i giapponesi dell’Osaka Bluteon (compagine da non sottovalutare e che potrebbe creare dei grattacapi), mentre giovedì 18 dicembre (ore 14.00) è previsto lo scontro diretto con i brasiliani del Sada Cruzeiro (sulla carta dovrebbe essere un testa a testa per il primo posto nel raggruppamento).

Le prime due classificate accederanno alle semifinali di sabato 20 dicembre (ore 19.00 e ore 22.30), mentre domenica 21 dicembre andranno in scena le finali (quella per il terzo posto alle ore 19.00 e quella per il titolo alle ore 22.30). Nel girone A sono stati inseriti i polacchi dello Zawiercie, i brasiliani del Praia Clube e del Volei Renata, i qatarini dell’Al-Rayyan Sports Club,

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di Perugia al Mondiale per Club di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV, i match di Perugia e le fasi conclusive saranno disponibili anche su DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Tutti gli orari sono italiani (a Belem sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY MASCHILE

Martedì 16 dicembre

Ore 14.00 Sada Cruzeiro vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Swehly Sports Club – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 21.00 Al-Rayyan Sports Club vs Praia Clube – Diretta streaming su VBTV

Mercoledì 17 dicembre

Ore 00.30 Volei Renata vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta streaming su VBTV

Ore 14.00 Sara Cruzeiro vs Swehly Sports Club – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 21.00 Al-Rayyan Sports Club vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta streaming su VBTV

Giovedì 18 dicembre

Ore 00.30 Volei Renata vs Praia Clube – Diretta streaming su VBTV

Ore 14.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs Sara Cruzeiro – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 17.30 Swehly Sports Club vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV

Ore 21.00 Praia Clube vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta streaming su VBTV

Venerdì 19 dicembre

Ore 00.30 Volei Renata vs Al-Rayyan Sports Club – Diretta streaming su VBTV

Sabato 13 dicembre

Ore 19.00 Semifinale 1 – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 22.30 Semifinale 2 – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Domenica 14 dicembre

Ore 19.00 Finale per il terzo posto – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 22.30 Finale per il primo posto – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV per tutte le partite, per gli abbonati; DAZN per le partite di Perugia e le fasi finali, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite di Perugia.