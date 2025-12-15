Calendario sport invernali: gli orari della settimana 15-21 dicembre, dove vederli in tv e streaming

Tutto pronto per una nuova intensa settimana di sport invernali in attesa della breve pausa per le festività natalizie. Da lunedì 15 a domenica 21 dicembre andranno in scena numerose gare di Coppa del Mondo per diverse discipline olimpiche che saranno protagoniste tra un paio di mesi in Italia durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Calendario serrato soprattutto per lo sci alpino, con la bellezza di sette competizioni previste nel giro di sei giorni, ma ci sarà spazio questa settimana anche per i circuiti maggiori di biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, salto con gli sci, skeleton, slittino e snowboard oltre ai Campionati Italiani di pattinaggio di figura sul ghiaccio dell’Icelab a Bergamo.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 15-21 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 15/12/25 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Mar. 16/12/25 – Coppa del mondo – SL femminile Courchevel (Fra) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 16/12/25 – Coppa Europa – GS maschile Valloire (Fra) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 16/12/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 10.45

Mar. 16/12/25 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Mer. 17/12/25 – Coppa Europa – GS maschile Valloire (Fra)

Mer. 17/12/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 10.45

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30

Gio. 18/12/25 – Coppa Europa – DH femminile Sankt Moritz (Svi)

Gio. 18/12/25 – Gran Premio Italia gio/asp – GS maschile Alleghe (Vi)

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – SG maschile Val Gardena (Ita)

Ven. 19/12/25 – Coppa Europa – SL maschile Obereggen (Ita) – ore 09.30 e 12.30

Ven. 19/12/25 – Coppa Europa – SL femminile Valle Aurina (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa Europa – SL maschile Val di Fassa (Ita) – ore 09.30 e 12.00

Sab. 20/12/25 – Coppa Europa – SL femminile Valle Aurina (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – SG femminile Val d’Isère (Fra) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – GS maschile Alta Badia (Ita) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 20/12/25 – Coppa Italia Rode – Sprint TL maschile e femminile Pragelato (To)

Dom. 21/12/25 – Coppa Italia Rode – Inseguimento TL maschile e femminile Pragelato (To)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 femminile Engelberg (Svi)

Ven. 19/12/25 – Fesa Cup – HS109 femminile Seefeld (Aut) – ore 15.15

Ven. 19/12/25 – Fesa Cup – HS109 maschile Seefeld (Aut)

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 12.00, finali ore 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 20/12/25 – Fesa Cup – HS109 maschile Seefeld (Aut) – ore 09.50

Sab. 20/12/25 – Fesa Cup – HS109 maschile Seefeld (Aut) – ore 09.50

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 14.30, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 10.15, finali ore 14.30, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile Ramsau (Aut) – ore 10.45

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile Ramsau (Aut) – ore 12.30

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Mass start HS98/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 11.00 e 13.15, diretta tv Eurosport

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Mass start HS98/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 10.15 e 12.30, diretta tv Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 09.15 e 15.45, diretta tv Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 08.30 e 15.30, diretta tv Eurosport

Sab. 20/01/25 – Alpen Cup – Gundersen HS98/10 km maschile Seefeld (Aut)

Sab. 20/01/25 – Alpen Cup – Gundersen HS98/5 km femminile Seefeld (Aut)

Dom. 21/12/25 – Alpen Cup – Gundersen HS98/10 km maschile Seefeld (Aut)

Dom. 21/12/25 – Alpen Cup – Gundersen HS98/5 km femminile Seefeld (Aut)

BIATHLON

Mer. 17/12/25 – Ibu Cup – Staffetta mista Lenzerheide (Svi) – ore 10.45

Mer. 17/12/25 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Lenzerheide (Svi) – ore 14.00

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – Sprint femminile Le Grand Bornand (Fra) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Gio. 18/12/25 – Ibu Cup junior – Individuale femminile Val Martello (Ita) – ore 10.30

Gio. 18/12/25 – Ibu Cup junior – Individuale maschile Val Martello (Ita) – ore 14.15

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile Le Grand Bornand (Fra) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 19/12/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Lenzerheide (Svi) – ore 10.30

Ven. 19/12/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Lenzerheide (Svi) – ore 14.10

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Le Grand Bornand (Fra) – ore 12.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Le Grand Bornand (Fra) ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 20/12/25 . Ibu Cup junior – Mass start 60 femminile Lenzerheide (Svi) – ore 10.45

Sab. 20/12/25 . Ibu Cup junior – Mass start 60 maschile Lenzerheide (Svi) – ore 10.45

Sab. 20/12/25 – Ibu Cup junior – Sprint femminile Val Martello (Ita) – ore 10.30

Sab. 20/12/25 – Ibu Cup junior – Sprint maschile Val Martello (Ita) – ore 14.10

Dom. 21/12/25 – Coppa Italia Fiocchi – Sprint sr/jr/u21/u19/u17 maschile e femminile Val Ridanna (Bz)

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – Mass start femminile Le Grand Bornand (Fra) – ore 12.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – Mass start femminile Le Grand Bornand (Fra) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 21/12/25 – Ibu Cup junior – Staffetta femminile Val Martello (Ita) – ore 10.30

Dom. 21/12/25 – Ibu Cup junior – Staffetta maschile Val Martello (Ita) – ore 14.10

Dom. 21/12/25 – Coppa Italia Fiocchi – Sprint sr/jr/u21/u19/u17 maschile e femminile Val Ridanna (Bz)

SNOWBOARD

Mer. 17/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa)

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Carezza (Ita) – qualificazione ore 09.00, finali ore 12.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 18/12/25 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Moninec (Cze) – ore 12.30

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 20.00, diretta streaming Discovery+

Ven. 19/12/25 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Moninec (Cze) – ore 12.30

Sab. 20/12/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Den Haag (Ola)

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 09.30, finali ore 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – PSL team maschile e femminile

FREESTYLE

Lun. 15/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 19.15

Mar. 16/12/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 19.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 17/12/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Storklinten (Sve) – ore 11.00

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa)

Gio. 18/12/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Storklinten (Sve) – ore 11.00

Ven. 19/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 11.00

Ven. 19/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 13.00

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile Copper (Usa)

Ven. 19/12/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Den Haag (Ola)

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 12.00, diretta RaiSport ed Eurosport

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 20.00, diretta streaming Discovery+

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 12.00, diretta RaiSport ed Eurosport

BOB

Gio. 18/12/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Gio. 18/12/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 20/12/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 20/12/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 21/12/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Winterberg (Ger) – ore 10.00

Dom. 21/12/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

SLITTINO

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – Nations Cup Lake Placid (Usa) – ore 17.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Lake Placid (Usa) – ore 21.00 e 22.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Doppio femminile Lake Placid (Usa) – ore 21.00 e 22.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Singolo misto Lake Placid (Usa) – ore 21.49, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Doppio misto Lake Placid (Usa) – ore 20.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Lake Placid (Usa) – ore 18.00 e 19.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 21/12/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Lake Placid (Usa) – ore 00.30 e 02.05, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

SKELETON

Gio. 18/12/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Sigulda (Let) – 17.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Sigulda (Let) – 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 19/12/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Sigulda (Let) – 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 20/12/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Sigudla (Let) – ore 17.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Sab. 20/12/25 – Campionati Italiani sr/jun – Vertical maschile e femminile Piancavallo (Pn)

PATTINAGGIO DI FIGURA

17-20 dicembre Campionati Italiani – Diretta tv su Sky Sport Arena (gare senior) e streaming su FISG TV (gare junior)