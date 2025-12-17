LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: si fa sul serio contro i giapponesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon. il Mondiale per Club maschile entra nel vivo. La seconda giornata della fase a gironi mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon, una sfida che va ben oltre il semplice confronto tra Europa e Asia e che rischia di pesare in modo determinante sull’equilibrio del girone B. Il fischio d’inizio è fissato per le 17.30 italiane, in un match che potrebbe già chiarire gerarchie e prospettive di qualificazione.

Perugia arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di giocarsi una fetta importante del proprio cammino. Inseriti in un raggruppamento che comprende anche i campioni in carica del Sada Cruzeiro e i libici dello Swehly Sports Club, gli umbri sanno che ogni gara ha un peso specifico elevatissimo. Dopo l’esordio, il confronto con Osaka rappresenta un vero banco di prova, soprattutto in ottica semifinale: vincere significherebbe mettere pressione ai brasiliani e avvicinarsi con decisione alle prime due posizioni del girone.

Il momento della squadra allenata da Angelo Lorenzetti è estremamente positivo. In Superlega, Perugia comanda la classifica con autorità, forte di 29 punti e dieci successi in dodici incontri, e ha confermato solidità anche sul palcoscenico europeo. Il valore del roster è noto: Simone Giannelli garantisce qualità e leadership in regia, Wassim Ben Tara rappresenta un riferimento offensivo costante, mentre il reparto schiacciatori offre soluzioni di altissimo livello con Plotnytskyi, Semeniuk e Ishikawa, capaci di coniugare potenza e gestione del colpo. Al centro, la fisicità e l’esperienza di Loser, Solé e Russo assicurano presenza a muro e continuità in attacco, mentre in seconda linea Massimo Colaci resta un punto fermo per equilibrio e lettura difensiva. Un insieme profondo, costruito per competere ai massimi livelli internazionali.

Di fronte ci sarà un’Osaka Bluteon tutt’altro che arrendevole. La formazione guidata da Tuomas Sammelvuo si presenta al Mondiale per Club dopo una prima parte di stagione di altissimo profilo: 13 vittorie su 14 gare nella SV.League giapponese e una pallavolo che fa della velocità e dell’organizzazione i propri marchi di fabbrica. Osaka non punta sulla fisicità esasperata, ma su un sistema fluido, capace di tenere ritmi elevati e di creare costante pressione attraverso il servizio e la difesa.

Il fulcro del gioco passa dalla regia di Antoine Brizard, palleggiatore di caratura mondiale, capace di imprimere grande rapidità alla manovra e di coinvolgere l’intero attacco. In posto due, Osaka può contare su più soluzioni di alto livello, con Yuji Nishida come volto più conosciuto, affiancato da Shimizu e Nishiyama, in grado di alternarsi senza abbassare l’efficacia offensiva. In banda, il leader tecnico ed emotivo è Miguel Ángel López, affiancato da elementi estremamente funzionali come Tomita, Kai e Bagunas, fondamentali nella tenuta del sistema. Al centro prevalgono mobilità e lettura rispetto alla pura potenza, mentre la seconda linea è guidata dall’esperienza e dalla reattività del libero Tomohiro Yamamoto.

Sul piano tattico, la partita si preannuncia come un confronto di stili. Perugia cercherà di far valere il proprio peso offensivo, utilizzando il servizio per allontanare Osaka dalla rete e limitare la creatività di Brizard. Osaka, al contrario, proverà a spezzare il ritmo con scambi lunghi, difese continue e rapide rigiocate, puntando a logorare gli umbri sul piano mentale prima ancora che tecnico. La gestione dei momenti chiave sarà decisiva: i giapponesi sono abituati a convivere con il punto a punto, mentre Perugia dovrà mantenere lucidità e continuità per evitare di concedere inerzia a un avversario che vive di entusiasmo e velocità.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!