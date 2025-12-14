Next Gen ATP Finals 2025, definiti i due gironi: fari puntati su Tien, Engel la mina vagante

Il percorso è definito. La stagione 2026 del tennis non è ancora cominciata e i top-player sono in fase di preparazione nella off-season. Tuttavia, c’è una competizione che potrebbe suscitare l’interesse degli appassionati e si tratta delle Next Gen ATP Finals di scena a Gedda (Arabia Saudita). L’evento dedicato ai migliori giovani del circuito maschile si terrà a partire dà mercoledì 17 dicembre.

Il sorteggio ha definito la composizione dei due raggruppamenti che caratterizzeranno la fase a gironi che si esaurirà venerdì 19. A seguire semifinali e finali sono previste sabato 20 e domenica 21 dicembre. Il Gruppo Blu sarà guidato da Learner Tien, finalista l’anno passato in questo torneo, e vedrà la presenza anche dei due spagnoli Martin Landaluce e Rafael Jodar, nonché del norvegese Nicolai Budkov Kjaer.

Nel Gruppo Rosso troviamo invece il belga Alexander Blockx, il croato Dino Prizmic, lo statunitense Nishesh Basavareddy e il diciottenne tedesco Justin Engel, il giocatore più giovane in campo e rientrato in questa stretta cerchia anche per via della rinuncia del ceco Jakub Mensik.

Sulla carta, il mancino Tien è il favorito per l’esperienza maturata quest’anno nel massimo circuito internazionale, citando ad esempio la finale raggiunta a Pechino dove poi è stato sconfitto da Jannik Sinner. Attenzione però agli spagnoli Landaluce e Jodar in grande crescita, con quest’ultimo che, facente parte del circuito universitario americano (Università della Virginia), si è messo in luce con la conquista di tre titoli Challenger negli ultimi tre mesi. In questo contesto, Engel potrebbe essere la mina vagante, non avendo nulla da perdere e potendo esprimere il proprio talento.