Sport in tv oggi (martedì 16 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 16 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali a tenere banco con la prima prova di discesa maschile sulle nevi della Val Gardena. Dominik Paris osservato speciale sulla Saslong. Di scena, poi, la Night Race dello slalom di Courchevel (Francia), con le specialiste dei pali stretti.

Dossi protagonisti poi nella tappa di Coppa del Mondo dello skicross ad Arosa (Svizzera) dove Simone Deromedis proverà a confermarsi il riferimento su una pista più breve rispetto al consueto. In primo piano il Mondiale per club di volley con l’impegno di Perugia contro il Swehly Sports Club, mentre l’Olimpia Milano sfiderà il Real Madrid in un match molto importante per l’Eurolega di basket. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 16 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

Martedì 16 dicembre

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

17.30 Volley, Mondiali 2025 per club: Sir Sicoma Monini Perugia vs Swehly Sports Club – Diretta streaming su VBTV, DAZN.

17.30 Skicross, Coppa del Mondo ad Arosa (Svizzera): finali uomini/donnne – Diretta tv dalle 19.05 su RaiSport HD; in streaming dalle 19.05 su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

17:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): prima manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Lietkabelis vs Chemnitz – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18.30 Basket, EuroCup 2025-2026: Cedevita Olimpija vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18.30 Basket, Champions League 2025-2026: Tofas vs Trapani – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Panatinaikos – Diretta tv su Sky Sport Mix (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19.00 Calcio, Coppa del Re 2025-2026: Deportivo La Coruna vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs Buducnost – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.05 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel Aviv vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Valencia – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Olimpia Milano vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): seconda manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Paris vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.