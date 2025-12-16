LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Dominik Paris si cimenta con il primo assaggio della storica Saslong per studiare le traiettorie e familiarizzare con la pista in vista degli impegni ufficiali del fine settimana.

Il programma prevede un tris di gare in grado di poter regalare grandi emozioni agli appassionati e, magari, qualche gioia ai colori azzurri. Si parte giovedì 18 dicembre, orario di inizio previsto alle 11:45, con la prima discesa libera, recupero di quella non disputata a Beaver Creek. Si prosegue sabato 19 dicembre, partenza prevista allo stesso orario, con la disputa di una seconda libera. Il trittico gardenese si conclude sabato 20 dicembre con la disputa del SuperG che inizierà alle 11:45.

Nella prima gara disputata in Colorado si è imposto lo svizzero Marco Odermatt davanti allo statunitense Ryan Cochran-Siegl e al norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Dominik Paris, il migliore degli azzurri, ha iniziato la sua stagione con il sesto posto, buon piazzamento se si considera che quella americana non è certamente la pista più congeniale alle proprie caratteristiche.

In casa Italia occhi puntati anche su Florian Schieder, quattordicesimo in America, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Christof Innerhofer e Marco Abbruzzese. Tutti gli azzurri inseguono una buona prestazione per mettersi in evidenza e iniziare a creare le condizioni per la convocazione olimpica.

La prima prova della discesa di Val Gardena inizierà alle ore 11:45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile. Buon divertimento!