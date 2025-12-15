Startlist prima prova discesa Val Gardena 2025: orario, tv, programma, streaming

Il fine settimana di Val d’Isère è ormai alle spalle, la lunga volata prenatalizia inizia con il ritorno delle discipline veloci al centro della scena. La pista Saslong in Val Gardena è pronta a vivere un’intensa tre giorni di gare che prevede due discese, la prima recupero di quella annullata a Beaver Creek, e un SuperG.

Si parte però, come sempre, dalle prove. La prima discesa aiuterà gli atleti a prendere contatto con la pista, a studiare il tipo di neve con cui dovranno misurarsi in gara e ad incamerare il maggior numero possibile di indicazioni per calibrare al meglio il fondamentale lavoro sui materiali.

Dominik Paris ha iniziato la stagione con il buon sesto posto conquistato in Colorado, pista che, tradizionalmente, non è certamente la più congeniale per le sue caratteristiche. Fondamentale per l’azzurro continuare il trend positivo e crescere gara dopo gara in vista del cruciale appuntamento a cinque cerchi.

La prima prova cronometrata di discesa MASCHILE, prevista dal programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena, inizierà oggi a partire dalle 11.45. Non è prevista la copertura tv e streaming della prova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del training.

CALENDARIO PROVA CRONOMETRATA DISCESA LIBERA VAL GARDENA

Martedì 16 dicembre- Val Gardena

Ore 11.45 Prima prova discesa maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO VAL GARDENA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE VAL GARDENA

1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

2 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

3 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

4 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

5 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

8 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

13 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

14 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

20 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

21 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

22 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

24 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

28 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

29 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer

33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

34 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

38 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

39 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

40 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

41 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

42 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

44 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

45 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO

48 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

49 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

50 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

51 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

53 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

54 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

56 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

58 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol

59 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

60 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

61 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

62 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

63 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

64 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

65 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

66 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

67 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

68 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

69 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

70 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

71 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol

72 690782 FILIAK Taras 2002 UKR

73 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

74 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

75 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

76 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

77 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

78 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

79 6293313 LOCHMANN Simon 1999 CZE

80 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

81 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

82 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol