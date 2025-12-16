LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis alla prova su una pista breve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle nevi di Arosa (Svizzera), la terza prova della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026.

Siamo giunti alla terza prova di stagione, e il leader di Coppa del Mondo è azzurro. Simone Deromedis ha conquistato una vittoria ed un preziosissimo secondo posto sulle nevi francesi di Val Thorens, in casa di numerosi rivali, ed è uscito forte del pettorale giallo. Ecco che sulla pista facile di Arosa, dove conta far scorrere gli sci e creare velocità per avere dalla nostra la track position, posizione in pista. Doppietta in Francia invece al femminile per la fuoriclasse Sandra Naeslund, con Jole Galli sotto tono nella prima uscita stagionale.

Anche Edoardo Zorzi ha stra-corso in quel di Val Thorens, l’azzurro numero due della squadra ha ottenuto un grande secondo posto nella finale A della competizione vinta dal più titolato compagno di squadra Deromedis. Al momento il classe 1996 è terzo in Coppa del Mondo, con 82 punti di distacco dal leader e compagno di squadra. Qualificazioni al via dalle 17:30 con Federico Tomasoni, Davide cazzaniga, Yanick Gunsch e Dominik Zuech a provarci oltre agli atleti citati. Tra le donne presente Andrea Chesi oltre a Galli.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE delle prove di Coppa del Mondo di Ski cross 2025-2026 da Arosa (SUI) che andranno in scena in notturna e a partire dalle ore 19:15. Vi aspettiamo!