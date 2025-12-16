LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale per i play-in

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche e amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega di basket 2026! Primo impegno nella settimana del doppio turno in Europa per i meneghini, attesi da un incrocio importante soprattutto sulla strada verso i play-in.

L’EA7 Emporio Armani è reduce dalla vittoria casalinga della settimana scorsa contro il temibile Panathinaikos Atene (96-89) con 26 punti di uno scatenato Armoni Brooks e 15 di Zach LeDay, con Shavon Shields autore di 13 punti. 8-7 è il record delle Scarpette Rosse finora, con coach ‘Peppe’ Poeta che sembra aver ridato fiducia ad una squadra in difficoltà nelle settimane precedenti come dimostra anche l’affermazione nel ‘big match’ di domenica contro la Virtus Bologna in Serie A.

Il Real Madrid arriva a Milano forte di una striscia positiva di quattro successi consecutivi che hanno rilanciato i Blancos in nona posizione con 9-6 di score, con l’ultimo ko che risale a oltre un mese fa (77-87 contro il Panathinaikos Atene). Sfida particolare per Sergio Scariolo che ha guidato l’Olimpia tra il 2011 e il 2013, con il coach bresciano che affiderà le chiavi del gioco all’esperto playmaker Facundo Campazzo con Mario Hezonja e Theo Maledon a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Allianz Cloud di Milano – dove l’Olimpia giocherà le partite casalinghe fino a metà marzo 2026 data l’indisponibilità del Forum per le Olimpiadi invernali – alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026!