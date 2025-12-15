A che ora partono le italiane nello slalom di Courchevel: programma esatto, n. di pettorale, tv

Martedì 16 dicembre andrà in scena sulle nevi di Courchevel (Francia) il quarto slalom della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nel contesto della Stade Emile-Allais, la Night Race regalerà spettacolo. La prima manche prenderà il via alle ore 17:45, mentre alle 20:45 si assisterà alla run-2. In casa Italia si vorrà ben figurare e fare meglio delle precedenti uscite.

A rispondere all’appello saranno Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani. Ci si aspettano dei passi in avanti da parte di Peterlini, pur ancora indietro come condizione e fiducia per il suo infortunio al ginocchio nel corso della preparazione estiva. L’atleta, sulla carta, con maggiori possibilità dovrebbe essere Della Mea.

Si registra il ritorno in Coppa del Mondo di Haller e si spera di avere dei segnali diversi da Collomb, in difficoltà dal punto di vista tecnico in questa stagione. Curiosità su quanto saprà ottenere Valleriani, vittoriosa tra i pali stretti nell’ultima tappa di Coppa Europa tra Zinal e Mayrhofen. Certo, partire col pettorale numero 62 non sarà semplice.

Lo slalom femminile di Courchevel (Francia), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, andrà in scena domani (martedì 16 dicembre) con prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45. La diretta televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

SLALOM FEMMINILE COURCHEVEL 2025

Martedì 16 dicembre

Ore 17:45 prima manche slalom femminile a Courchevel (Francia) – Diretta tv su RaiSport HD.

Ore 20:45 seconda manche slalom femminile a Courchevel (Francia) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE COURCHEVEL 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTONO LE ITALIANE?

Lara Della Mea (pettorale numero 22): ore 18.07 circa.

Martina Peterlini (pettorale numero 23): ore 18.08 circa.

Beatrice Sola (pettorale numero 43): ore 18.29 circa.

Emilia Mondinelli (pettorale numero 51): ore 18.37 circa.

Celina Haller (pettorale numero 52): ore 18.38 circa.

Giorgia Collomb (pettorale numero 53): ore 18.39 circa.

Giulia Valleriani (pettorale numero 62): ore 18.48 circa.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE COURCHEVEL

1 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

11 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

12 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

18 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

19 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

20 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

21 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

22 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

23 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

24 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

25 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

26 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

27 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

28 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

30 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

36 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

38 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

39 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

40 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

41 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

42 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

43 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

44 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

45 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

46 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

47 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

49 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

50 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

51 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

52 6295354 HALLER Celina 2000 ITA Nordica

53 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

54 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

55 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic

56 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

57 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

58 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

59 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol

60 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

61 516700 KLOPFENSTEIN Amelie 2002 SUI Head

62 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

63 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

64 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica

65 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO

66 45439 MAHON Sophie 2001 AUS

67 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD