Snowboard, Louis Philip Vito III eliminato in qualificazione nell’halfpipe a Secret Garden

Si interrompe in qualificazione il percorso di Louis Philip Vito III nel primo halfpipe della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard. L’unico azzurro iscritto alla tappa inaugurale della stagione ha mancato l’accesso alla finale in quel di Secret Garden (Cina), attestandosi in decima posizione nella sua batteria e chiudendo l’evento al 22° posto assoluto.

Il 37enne italo-americano ha realizzato il suo miglior punteggio nella seconda run con 54.66 punti, mentre ne sarebbero serviti almeno 67 per rientrare tra i primi sette della sua heat e volare di conseguenza all’ultimo atto. La prima batteria del turno preliminare è stata dominata dal Giappone, che ha monopolizzato la top4 con Ruka Hirano (90.66) davanti a tutti.

Nell’altra heat il punteggio più alto è stato siglato da un altro Hirano, Ayumu, a quota 90 punti netti, precedendo il mitico australiano Scotty James. In campo femminile è stata la giovane sudcoreana Gaon Choi a stampare lo score più alto della qualificazione con 93 punti, mentre non erano presenti rappresentanti italiane.