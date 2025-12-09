Snowboardcross, i convocati dell’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo a Cervinia: Moioli guida la truppa azzurra

Finalmente si comincia. La Coppa del Mondo dello snowboardcross ha finalmente inizio. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre i protagonisti della tavola sui dossi saranno chiamati in causa per l’appuntamento di Cervinia, che prevede nell’ordine qualificazioni, prova individuale e prova mista a squadre.

Calendario del massimo circuito internazionale condizionato dalle cancellazioni delle tappe, a precedere i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, di Isola 2000 (Francia) e Gudauri (Georgia). Un aspetto da considerare per le singole compagini che dovranno portare avanti la selezione della squadra in vista delle Olimpiadi in Italia.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato otto atleti del gruppo A, ovvero Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari; dieci atleti della squadra B, vale a dire Matteo Rezzoli, Federico Casi, Tommaso Costa, Federico Podda, Luca Apollonio, Octavian Buda, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Chiara Bosia e Giorgia Guardanella.

Nella stagione scorsa a Cervinia c’era stato il ritorno sul podio di Sommariva, terzo, già vincitore sulla Gran Becca nel 2019. Per Moioli, invece, le affermazioni sono state tre, ossia nel 2017, 2019 e nel 2021, senza dimenticare il successo di Visintin otto anni fa.