Snowboardcross: da Cervinia inizia la stagione olimpica. Michela Moioli punta all’oro in casa
Saranno undici gare, suddivise in sole sei tappe (alcuni Paesi, visto lo sponsor del massimo circuito internazionale, hanno deciso di non ospitare le prove), a comporre la Coppa del Mondo di snowboardcross. Comincia dall’Italia la stagione che porterà poi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, si parte nel weekend da Cervinia.
La carta più importante in chiave azzurra da giocare nell’appuntamento a Cinque Cerchi è sicuramente quella di Michela Moioli. L’azzurra è tornata al top e l’ha dimostrato sul finale della passata stagione andandosi a prendere la medaglia che le mancava, l’oro Mondiale in Engadina. L’obiettivo è sicuramente di crescere strada facendo per arrivare al top a Livigno per conquistare il secondo successo olimpico dopo PyeongChang.
In casa azzurra c’è anche la curiosità nel vedere crescere Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, due giovani che possono provare a raggiungere livelli internazionali. Nella prima tappa spazio anche a Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Chiara Bosia e Giorgia Guardanella.
Non mancheranno le rivali: a partire dalle francesi, la detentrice della sfera di cristallo, Léa Casta e Julia Pereira de Sousa, sul podio iridato, passando dalla britannica Charlotte Bankes, fino ad arrivare all’australiana Josie Baff.