Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo l’esordio in Cina, a Mylin, lo slalom gigante parallelo è prono a vivere la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Ci si sposta infatti in Italia, dove il 13 dicembre si affronterà a Cortina d’Ampezzo il secondo appuntamento stagionale. È l’occasione per la squadra italiana di continuare quanto fatto vedere nello scorso fine settimana, concluso con cinque podi.

Nella gara femminile sono state Lucia Dalmasso (prima) ed Elisa Caffont (seconda) ad anticipare tutte le avversarie mentre in campo maschile è stato Maurizio Bormolini a sventolare il tricolore, con Aaron March in terza posizione. Nella seconda giornata di finali asiatica è stato invece Mirko Felicetti a trovare una vittoria che mancava da sei anni.

Il Bel Paese deve ora confermare la sua competitività anche in casa, affrontando i migliori atleti sulla pista di casa di Tondi di Faloria. Nonostante le nevi non siano quelle dove si terranno le Olimpiadi Invernali (in programma a Livigno) sarà per gli azzurri una vera e propria gara di selezione per scegliere la squadra che affronterà la prova olimpica a febbraio.

PROGRAMMA PGS CORTINA D’AMPEZZO 2025

Sabato 13 dicembre

Ore 13.30-15.30 – Qualificazioni Uomini e Donne

Ore 17.30 – Finali Uomini e Donne

DOVE VEDERE IL PGS CORTINA D’AMPEZZO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 dalle 17.30 , Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport