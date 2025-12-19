Slittino, rinviati i doppi a Lake Placid: cosa è successo e come cambia il programma

Viene completamente rivoluzionato il programma della tappa di Lake Placid (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Sul budello dello Stato di New York, infatti, le “bizze” del meteo hanno costretto gli organizzatori a riprogrammare diverse gare, per colpa del forte vento. La speranza è di poter disputare regolarmente tutte le gare del weekend di Lake Placid, ma gli organizzatori hanno sottolineato che le decisioni verranno prese nell’ottica della sicurezza.

Nella serata italiana di oggi, venerdì 19 dicembre, infatti, dovevano andare in scena le due gare di doppio, che anticipavano quella di singolo femminile. Invece, come ha annunciato la FIL, le prime due gare sono state rinviate a domani, mentre il singolo femminile rimarrà in programma come previsto alle ore 00.30 italiane (le ore 18.30 locali).

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il nuovo calendario della tappa statunitense. Dopo la prova di singolo femminile (prima manche alle ore 00.30, seconda alle ore 02.05) si passerà alle gare rinviate oggi. Alle ore 14.45 italiane, infatti, andranno in scena le prime manche delle gare di doppio maschile e femminile, mentre alle ore 16.24 si scenderà in pista per le seconde manche. Si passerà, poi, alle ore 18.00 con la gara di singolo maschile (la seconda manche scatterà alle ore 19.25), mentre dalle ore 20.45 si partirà con le staffetta. Quella di doppio aprirà il programma, mentre alle ore 21.50 toccherà a quella di singolo.

PROGRAMMA LAKE PLACID COPPA DEL MONDO SLITTINO 2025-2026 (orari italiani)

Sabato 20 dicembre

Ore 00.30 prima manche singolo femminile

Ore 02.05 seconda manche singolo femminile

Ore 14.45 prima manche doppio maschile e femminile

Ore 16.24 seconda manche doppio maschile e femminile

Ore 18.00 prima manche singolo maschile

Ore 19.25 seconda manche singolo maschile

Ore 20.45 staffetta mista doppio

Ore 21.50 staffetta mista singolo