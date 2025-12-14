Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera per l’azzurra nella Coppa del Mondo di slittino

Un, due, tre. Dopo Nagler/Malleier e Leon Felderer, arriva il terzo podio per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale a Park City. Il primo, come per gli slittinisti già citati, della carriera per Verena Hofer: una due giorni da urlo per l’azzurra ed in generale per la squadra tricolore.

Come per gli uomini, anche le donne ieri avevano disputato la prima run sul ghiaccio statunitense. Hofer aveva chiuso in quarta piazza, sorprendendo tutti, ed oggi è riuscita addirittura a fare meglio: due posizioni recuperate, seconda posizione da urlo. L’Italia torna sul podio dopo quasi venti anni, l’ultima a riuscirci fu Anastasia Antonova-Oberstolz.

A vincere è la padrona di casa Summer Britcher: torna alla vittoria la statunitense dopo sette anni, addirittura sulla pista di casa si impose nel 2015, dieci anni fa. 105 millesimi di ritardo per Hofer, mentre terza è un’altra americana, Ashley Farquharson, a soli 4 millesimi dall’azzurra. Germania addirittura fuori dalla top-5 che è completata dalle austriache Dorothea Schwarz e Hannah Prock.

Più lontane le altre italiane: sedicesima Nina Zoeggeler, diciannovesima Sandra Robatscher.