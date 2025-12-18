Slittino, avanzano tutti gli azzurri nella Nations Cup di Lake Placid

Vanno in archivio le prove della Nations Cup valevoli per la tappa di Lake Placid (New York, Stati Uniti) della Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Sul budello statunitense gli atleti azzurri si sono qualificati tutti in vista delle gare del fine settimana.

Nella prova di singolo femminile miglior tempo per la padrona di casa Emily Fischnaller in 44.279 con un margine di ben 328 millesimi sulla lettone Zane Kaluma, mentre è terza la nostra Sandra Robatscher a 409. Quarta l’atleta indipendente Daria Olesik a 471, mentre è quinta la canadese Caitlin Nash a 435. Si ferma in 12a posizione Nina Zoeggeler a 612 millesimi ma si qualifica a sua volta.

Nella prova di doppio femminile, miglior tempo per il duo composto dalle padrone di casa Maya Chan e Sophia Gordon in 44.687 con 264 millesimi di vantaggio sulle lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova in 44.951.

Nella prova di singolo maschile miglior tempo per lo statunitense Jonathan Eric Gustafson in 51.541 con 33 millesimi di margine sul connazionale Tucker West, mentre è terzo l’atleta indipendente Matvei Perestoronin a 87. Quarta posizione per l’ucraino Andriy Mandziy a 345 millesimi, mentre in quinta troviamo il nostro Lukas Peccei a 462. Si ferma in 12a posizione Alex Gufler a 591 millesimi,

Nella gara di doppio maschile, invece, sono gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa a mettere a segno il miglior tempo in 4.788 con 82 millesimi di vantaggio sui connazionali Dana William Kellogg e Frank Ike. Terzi i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier a 226 millesimi, quindi quarti gli slovacchi Christian Bosman e Bruno Mick a 310. Quinti i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewski e Michal Gancarczyk a 739.