Slittino, altri podi in arrivo per l’Italia? L’insolita novità delle manche previste in giorni diversi

Arrivano dei segnali incoraggianti oltreoceano per lo slittino italiano, che conquista il primo podio stagionale a Park City con la terza piazza di Ivan Nagler/Fabian Malleier nel doppio maschile e si mette nella condizione di ottenerne almeno un altro nella notte tra sabato e domenica. Il programma della tappa statunitense propone infatti un’insolita novità, con le manche dei singoli spalmate su due giorni.

Di fatto è già andata in archivio la prima run del singolo maschile e femminile, mentre la seconda si disputerà domani con l’Italia che può giocarsi qualcosa di importante in entrambe le specialità. Sulla pista statunitense Leon Felderer e Dominik Fischnaller si sono attestati in terza e quarta posizione alle spalle del leader austriaco Jonas Mueller e del tedesco Max Langenhan.

Riscontri positivi anche tra le donne per i colori azzurri, con un’ottima Verena Hofer attualmente ai piedi del podio (quarta a 105 millesimi dalla vetta) in attesa della seconda manche. Nazionale italiana che può quindi puntare alla top3 anche nella prova a squadre, dopo aver ritrovato a buoni livelli il doppio femminile composto da Andrea Vötter e Marion Oberhofer (quarte).