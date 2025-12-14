Italia in trionfo nel team relay! Weekend da sogno a Park City, successo in Coppa del Mondo per lo slittino

Meglio di così non poteva chiudersi il weekend di Coppa del Mondo a Park City per lo slittino italiano. Tre podi nelle gare classiche, arriva addirittura il trionfo nel team relay, prova che sarà anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Leon Felderer, e Andrea Vötter/Marion Oberhofer sono stati veramente dominanti, chiudendo con il tempo di 3:05.855 e lasciando le briciole ai rivali trovandosi in testa dal primo all’ultimo rilevamento cronometrico. L’ultimo successo azzurro nella specialità risaliva addirittura al 2020, ma all’epoca non era ancora stato inserito il doppio femminile.

L’Austria (Dorothea Schwarz, Juri Gatt/Riccardo Schöpf, Jonas Müller e Selina Egle/Lara Kipp) è staccata addirittura di due decimi, a completare il podio invece troviamo i padroni di casa degli Stati Uniti (Summer Britcher, Zachary Di Gregorio/Sean Hollander, Jonathan Gustafson e Chevonne Forgan/Sophia Kirkby) a mezzo secondo.

Clamorosa invece la delusione in casa Germania, per un weekend fallimentare tra i tedeschi: Eitberger/Matschina sbagliano nell’ultima curva e la squadra teutonica è solo quinta.