Salto con gli sci, Nika Prevc stravince gara-2 a Engelberg. Sieff unica azzurra in zona punti

Nika Prevc si riscatta dopo il beffardo secondo posto di ieri e domina gara-2 sul trampolino grande HS140 di Engelberg, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La giovane slovena firma così il quarto successo della stagione e raggiunge quota 26 vittorie individuali nel circuito maggiore a soli vent’anni.

La campionessa mondiale in carica, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo consecutive, si è imposta nella seconda competizione del weekend sul Large Hill svizzero infliggendo distacchi siderali alla concorrenza. Nika ha fatto il vuoto nella serie conclusiva, effettuando un salto mostruoso in condizioni difficili e scavalcando con ampio margine l’unica atleta che era riuscita a precederla di un’incollatura nella prima serie.

La norvegese Anna Odine Stroem, prima a metà gara, ha contenuto il gap sotto ai 17 punti (16.7 per l’esattezza) nei confronti di Prevc sommando i due salti mentre tutte le altre hanno rimediato dei distacchi superiori alle 35 lunghezze. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla tedesca Katharina Schmid a 36.2 punti dalla vetta, precedendo la connazionale Agnes Reisch e le giapponesi Yuka Seto e Nozomi Maruyama.

Maruyama ha limitato i danni in qualche modo dopo una prima serie oltremodo deludente, recuperando otto posizioni e conservando un vantaggio di 94 punti su Nika Prevc al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. Bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che piazza una sola atleta in zona punti con il 23° posto di Annika Sieff (ieri 22ma) mentre Jessica Malsiner non aveva superato la qualificazione mattutina.