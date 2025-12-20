Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20

Nozomi Maruyama vince il duello a doppia mandata contro Nika Prevc sull’HS140 di Engelberg. La giapponese rimonta la slovena nella seconda serie realizzando un totale di 274.9 contro i 273.2 della slovena, che non è aiutata da un atterraggio men che impeccabile. Di fatto è quello che le costa la gara, dopo aver guidato in modo molto netto la serie d’apertura con tanto di HS sfiorato (139.5). Molto abile soprattutto per stile la nipponica nell’atto di compiere il sorpasso meno di un’ora dopo. E ora in Coppa del Mondo è 770-616 per la nipponica.

Il gradino più basso del podio lo prende Anna Odine Stroem: per la norvegese 267 punti, con un distacco anche piuttosto elevato sul resto delle partecipanti. Fa piacere rivedere Selina Freitag in zone alte: quarta e quinta posizione sono tedesche. In un caso c’è lei a 258.1, nell’altro Agnes Reisch con 256.9.

A completare la top ten un mix piuttosto interessante. Sesta Yuka Seto a 256.3, poi la rimonta della canadese Abigail Strate a 247.2 (era 13a dopo la prima serie, in pratica balzo di sei posti). Ottava l’austriaca Lisa Eder a 244.4, poi la giapponese Sara Takanashi a 242.9, infine l’altra austriaca Julia Muehlbacher a 238.1.

In casa Italia la sola qualificata alla seconda serie è Annika Sieff, che si giova del 22° posto con recupero di tre posti rispetto alla prima e un complessivo di 206.5. Era passata dalle forche caudine delle qualificazioni Jessica Malsiner, che però ha dovuto salutare nella prima serie con il 40° punteggio (67.6).