Salto con gli sci, Engelberg è il ‘Regno del vento di coda’. Come lo gestiranno le donne?

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si stanzia sulle Alpi. Dopo aver peregrinato tra Scandinavia, Europa Centrale e Nord America, le ragazze volanti vivranno la propria quinta tappa stagionale a Engelberg (Svizzera) nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Fra le donne, la località elvetica non vanta la medesima tradizione maschile. Quello corrente è solamente il terzo inverno nel quale il comparto femminile si confronta sul Gros-Titlis-Schanze. Soprattutto, non si tratta di un prologo della della Tournée dei 4 Trampolini, perché non esiste ancora! Si resterà sulle Alpi per quasi un mese, senza tuttavia vivere highlights di rilievo.

Arriverà anche la Tournée femminile, è inevitabile. In quel momento, Engelberg farà da giudice istruttore sul tema delle favorite, proprio come fa tra gli uomini da tempo. Il connotato primario del trampolino è di essere soggetto a vento alle spalle. Tuttavia, si aprono occasionalmente finestre di calma piatta (o aria frontale) che forniscono un vantaggio a chi si trova in stanga di partenza nel momento propizio.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°5

Borgo: Engelberg (Svizzera)

Struttura: Gross-Titlis-Schanze (HS140)

Competizioni ospitate: 3

Prima gara: 15 dicembre 2023

Ultima gara: 21 dicembre 2024

ESITO GARA 15/12/2023

1. PAGNIER Josephine (FRA)

2. LOUTITT Alexandria (CAN)

3. KLINEC Ema (SLO)

4. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

5. KRAMER Marita (AUT)

6. ITO Yuki (JPN)

ESITO GARA 16/12/2023

1. PREVC Nika (SLO)

2. KLINEC Ema (SLO)

3. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

4. PAGNIER Josephine (FRA)

5. RAUTIONAHO Jenny (FIN)

6. VODAN Nika (SLO)

ESITO GARA 16/12/2023

1. PREVC Nika (SLO)

2. SCHMID Katharina (GER)

3. BJØRSETH Thea Min-Yan (NOR)

4. EDER Lisa (AUT)

5. LOUTITT Alexandria (CAN)

6. KLINEC Ema (SLO)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

4 (2-1-1) – SLOVENIA

2 (0-0-2) – NORVEGIA

1 (1-0-0) – FRANCIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – GERMANIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

SIEFF Annika

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 11a il 15 dicembre 2023

MALSINER Lara

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 22a il 16 dicembre 2023

AMBROSI Martina

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28a il 21 dicembre 2024

MALSINER Jessica

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: non ha mai superato la qualificazione