Salto con gli sci, Domen Prevc trionfa anche a Engelberg e centra la quinta vittoria di fila

Domen Prevc non si ferma più e vince anche gara-1 sul trampolino grande HS140 di Engelberg, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Lo sloveno riesce dunque nell’impresa di conquistare il quinto successo consecutivo, rafforzando la sua leadership in classifica generale e archiviando la 14ma vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore.

Il campione iridato in carica della competizione su Large Hill ha piazzato la zampata decisiva nella seconda serie in una gara condizionata dal forte vento alle spalle, volando fino a 142 metri e superando i due giapponesi che lo avevano preceduto nel primo salto. Il fratello minore di Peter è passato dunque dalla terza posizione al gradino più alto del podio, battendo di 3.8 punti il tedesco Felix Hoffmann (alla prima top3 in Coppa del Mondo) e di 12.1 punti il nipponico Ren Nikaido.

Nella prima competizione del weekend sull’impianto svizzero si è inserito in quarta piazza il teutonico Philipp Raimund davanti per un soffio all’austriaco Jonas Schuster, al giapponese Ryoyu Kobayashi (leader dopo il primo salto) e al sorprendente americano Jason Colby. Fuori dalla zona punti invece ed esclusi dalla seconda serie entrambi gli italiani presenti a Engelberg, con Giovanni Bresadola 45° e Alex Insam squalificato.