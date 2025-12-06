Salto con gli sci: Domen Prevc vola su Wisla e batte Raimund, italiani in ombra

Domen Prevc diventa il quinto sloveno a vincere 10 o più gare di Coppa del Mondo di salto con gli sci in carriera. Sua la gara dal trampolino grande di Wisla di oggi, ed è un’altra festa in famiglia dopo l’urrà di Nika. Maestosa la sua performance, sia nella prima che nella seconda serie: 136 metri nella prima, 130 nella seconda, 286.2 punti complessivi e un’ulteriore prova davvero di gran classe.

Secondo un ottimo Philipp Raimund, che per qualche secondo sogna di diventare l’ennesimo membro del club di chi ha vinto per la prima volta a Wisla. 279.4 il suo punteggio totale, con un salto da 130.5 nella seconda serie che lo fa sognare, ma neanche il 143.1 di questa fattispecie basta contro un Prevc da 145.6. Chiude il podio Ryoyu Kobayashi, che col vento non è fortunatissimo, ma riesce a piazzare un complessivo 267.2 che ne conferma, in ogni caso, la qualità in quest’annata. Completano la top 5 lo sloveno Anze Lanisek a 265.8 e il tedesco Felix Hoffmann a un solo decimo.

A un’incollatura Daniel Tschofenig, sesto a 265.3 come primo degli austriaci davanti al norvegese Kristoffer Eriksen Sundal (264.5). Ancora Austria in ottava posizione con Stephan Embacher a 261.2; chiudono la top ten il giapponese Naoki Nakamura a 256.9 e il francese Valentin Foubert a 256.8; i tre ultimi citati erano fuori dalla top ten dopo la prima serie.

Italia senza rappresentanti nella seconda serie. I due che avevano passato la qualificazione, Alex Insam e Giovanni Bresadola, restano fuori con il 38° e il 42° punteggio, rispettivamente in 113.8 e in 110.8 (erano andati fino a 119.5 e 117.5 metri).