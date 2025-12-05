Salto con gli sci: Kobayashi c’è in qualificazione a Wisla, avanti gli italiani

Completata oggi la qualificazione a Wisla, su un trampolino grande che qualche nome nuovo nelle prime posizioni lo vede. Non è necessariamente una cosa brutta, anzi, ma intanto davanti c’è il più classico di tutti. Ryoyu Kobayashi stacca fino a 133 metri e s’impone con 141.3 punti, confermandosi in gran forma.

Alle sue spalle Daniel Tschofenig, col quale condivide (al pari di Domen Prevc, finito però 33°) la stanga di partenza 17, con tutti gli altri alla 18. Per l’austriaco 134.3 davanti al francese Valentin Foubert, che va a 132.7 superando il bulgaro Vladimir Zografski (132.6) e l’austriaco Jonas Schuster (132.2). Questi, saltando col numero 16, ne fa davvero una bella di cosa arrivando davanti là dove è spesso difficile farlo.

Si vede in zona alta Johann Andre Forfang, per il norvegese c’è difatti il 6° punteggio a 131.9 davanti al tedesco Pius Paschke (131.2), all’altro norge Marius Lindvik (131) e all’ulteriore teutonico Philipp Raimund (130 partendo da 132.5 metri non sfruttati bene in termini d’atterraggio). Chiude la top ten ancora il Giappone con Ren Nikaido a 129.

Capitolo Italia: in due ci sono, in due passano. Alex Insam avanza da 30° in un curioso pari a tre con il giapponese Tomofumi Naito e il finlandese Niko Kytosaho a 116.7, mentre per Giovanni Bresadola c’è il 41° posto solitario a 112.3 davanti all’eterno svizzero Simon Ammann e al tedesco Andreas Wellinger, non proprio al suo miglior salto. Va malamente fuori Kamil Stoch: il polacco è primo degli esclusi, ma esce anche Karl Geiger.