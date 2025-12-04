Salto con gli sci, Stroem vince gara-1 a Wisla. Prevc squalificata, Sieff unica azzurra a punti

Anna Odine Stroem completa una giornata praticamente perfetta e, dopo aver primeggiato in qualificazione, vince gara-1 sul trampolino grande HS134 di Wisla in apertura della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per la norvegese, che torna così sul gradino più alto del podio a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta (18 febbraio 2023 a Rasnov).

Si tratta di un risultato abbastanza sorprendente per la 27enne scandinava, che non era riuscita ad entrare tra le migliori tre nelle prime quattro competizioni della stagione olimpica invernale di Coppa del Mondo. Stroem ha fatto la differenza nella serie inaugurale sul Large Hill polacco, rifilando più di 5 punti al resto della concorrenza e gestendo poi il vantaggio con un ottimo secondo salto rivelatosi ampiamente sufficiente per ottenere il successo.

La norvegese classe 1998 ha trionfato con un margine di 5.1 punti sulla canadese Abigail Strate (la migliore nella seconda serie, recuperando due posizioni) e di 9.1 punti sulla giapponese Nozomi Maruyama (sempre più leader della generale con il quinto podio consecutivo). Norvegia che può sorridere anche per il quarto posto di Heidi Dyhre Traaserud (ad un solo punto dalla top3), mentre ha fatto più fatica Eirin Maria Kvandal in decima piazza.

Eliminata clamorosamente nella qualificazione mattutina la fenomenale slovena Nika Prevc, detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa iridata in carica, che è stata squalifica per sci irregolari (troppo lunghi di 1 cm). Gara senza infamia e senza lodi per l’Italia, con Annika Sieff che si conferma in zona punti al 21° posto (recuperando cinque posizioni nella seconda serie) mentre Jessica Malsiner resta esclusa dalle migliori 40 in 48ma piazza.