Rusedski demolisce la Battaglia dei sessi: “Siamo sicuri di averne bisogno?”

Nel quadro delle esibizioni di fine anno tre accompagnano i tennisti verso l’inizio della nuova stagione rientra anche un evento che sta attirando l’attenzione e, soprattutto, diversi giudizi negativi. Si giocherà domenica 28 dicembre alla Coca-Cola Arena di Dubai, orario di inizio alle 17:00, la Battaglia dei Sessi, esibizione tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios.

Tra gli ultimi ad intervenire in merito al controverso incontro è stato Greg Rusedski che ha manifestato le proprie perplessità sulla natura di questa tipologia di incontro e sulle particolari condizioni regolamentari in base a cui si svilupperà il gioco, l’australiano potrà sfruttare una sola palla di servizio nei propri turni di battuta. .

L’ex tennista britannico si è espresso in maniera abbastanza lapidaria sulla reale utilità per il movimento tennistico del match che contrapporrà l’istrionico giocatore australiano, penalizzato in maniera seria dagli infortuni nell’ultimo periodo, e la numero uno del mondo: “Forse sarà divertente, ma abbiamo bisogno di una cosa del genere?

Sulle difficoltà causate da un regolamento non uniforme per i due giocatori: “Perché sia una vera Battaglia dei Sessi, deve essere tennis. Le dimensioni del campo devono essere uguali. Si potrebbe giocare un set, ma con due servizi. Questa è più che altro un’esibizione, e non sappiamo se Kyrgios darà battaglia e giocherà al 100%. Forse sarà divertente, ma non penso ne avevamo bisogno”