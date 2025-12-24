Jannik Sinner, personaggio italiano più rappresentativo del 2025: il risultato di un sondaggio dell’istituto di ricerca YouTrend

Secondo gli italiani, il personaggio del nostro Paese più rappresentativo del 2025 è Jannik Sinner. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24: tra le figure nazionali, il titolo spetta al vincitore di Wimbledon.

Il tennista altoatesino ha ottenuto il 36% delle preferenze. Seguono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il 25% e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 12%. La direttrice del CERN Fabiola Gianotti raccoglie il 4%, mentre il cantante Lucio Corsi il 3%. Tra l’1% e il 2% si collocano lo stilista Brunello Cucinelli, l’allenatore del Napoli Antonio Conte, la giornalista Cecilia Sala, l’attore Luca Marinelli e la modella Bianca Balti.

Sorprende che uno sportivo preceda nella classifica cariche dello Stato o figure di spicco della cultura italiana. Il risultato testimonia l’impatto che le imprese di Sinner, primo italiano a prevalere sui prati di Church Road a livello individuale, hanno avuto sull’opinione pubblica.

In chiave più emotiva, si può leggere il successo del tennista come un momento di gioia condivisa dagli italiani, legato non solo al risultato sportivo, ma anche all’eleganza e all’impegno con cui Sinner si è distinto in campo. Nonostante la vicenda della positività al Clostebol, il giovane altoatesino è riuscito a consolidare la propria immagine e a rafforzare il suo ruolo di simbolo nazionale.