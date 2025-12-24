“Prenderebbe in considerazione l’idea di allenare Sinner?” – L’incredibile risposta di Juan Carlos Ferrero

La fine del rapporto tra Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking ATP, e Juan Carlos Ferrero è stata certamente una delle notizie più importanti nelle ultime settimane dell’anno. La separazione tra l’iberico e il suo allenatore degli ultimi sette anni è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno.

Ferrero ha espresso più volte, in maniera abbastanza chiara, che la fine del collaborazione non è difesa dalla sua volontà e che avrebbe volentieri continuato a lavorare insieme al suo allievo. Intervistato da Marca il coach iberico si è soffermato sulle offerte ricevute, sulla scelta del momento giusto per ripartire e ha risposto anche a una domanda su Jannik Sinner.

La separazione dal giocatore murciano non è stata certamente indolore. Sulle offerte ricevute e la necessità di ripartire nel momento giusto: “Ho ricevuto alcune offerte, ma non è il momento giusto per ripartire. In questo momento per me sarebbe impossibile allenare qualcun altro perché la mia mente è ancora lì”

Sull’eventualità di poter allenare Sinner in futuro: “Allenerei Sinner in futuro? È una cosa su cui dovrei riflettere. Sono entrambi giocatori straordinari, ma non è il momento di pensare a una cosa del genere e dire sì o no. Ora devo superare questo periodo difficile perché penso ancora a Carlos ogni giorno“