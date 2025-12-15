Remco Evenepoel è lo Sportivo dell’anno in Belgio per il quarto anno consecutivo: “Ringrazio la Soudal Quick-Step”

Remco Evenepoel è lo sportivo dell’anno 2025 in Belgio. Il nuovo alfiere della Red Bull-Bora-hansgrohe ha vinto il premio nazionale, assegnato in base ai voti dei giornalisti sportivi iscritti al relativo ordine locale, per la quarta volta consecutiva e con il quinto trionfo totale si porta ad una sola lunghezza da Eddy Merckx che, a sua volta, lo aveva ricevuto in sei occasioni.

La felicità per il premio ricevuto al termine di un anno complicato: “Questo è uno dei riconoscimenti più grandi che puoi ricevere da atleta e quindi sono felice di aver affrontato il viaggio per esserci. Per me è stato un anno complicato, soprattutto per via dell’incidente che ho avuto lo scorso inverno. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino e ringrazio anche la mia vecchia squadra (la Soudal Quick-Step – ndr). Insieme abbiamo scritto una grande storia“.

L’inseguimento a Merckx nella classifica di coloro che han vinto più volte il premio continua: “Beh, non gli sono tanto lontano e ho ancora qualche anno di carriera davanti…Sarebbe bellissimo, oltre che un onore, per me stare davanti a un nome così grande. Voglio provare a essere il miglior atleta che il Belgio abbia mai visto“.

Evenepoel ha preceduto Isaac Kimeli (atletica leggera, sorprendente argento nei 5000 ai Mondiali di Tokyo) e Ajay Mitchell, giocatore di pallacanestro che ha vinto il titolo NBA con gli Oklahoma City Thunder. In campo femminile, la vittoria è andata alla cestista Emma Meesseman, davanti alla nuotatrice Roos Vanotterdijk e alla pattinatrice di short-track Hanne Desmet.