Skjelmose rinnova con la Lidl-Trek fino al 2028: “Questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa”

Sono settimane importanti per le squadre di ciclismo che, a breve, torneranno in pista per dare il via alla nuova stagione. Si pianificano i programmi dei diversi corridori e si consolidano rapporti già esistenti con i rinnovi contrattuali. Mattias Skjelmose ha prolungato il suo accordo con la Lidl-Trek per altri due anni e, dopo le voci che lo vedevano nel mirino della Uno-X Mobility, sarà uno dei pilastri della formazione tedesca almeno fino al 2028.

Sul significato del rinnovo di contratto: “Rinnovare il mio contratto con Lidl-Trek significa tutto per me. L’ho già detto molte volte in passato e probabilmente lo ripeterò ancora molte volte in futuro: questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa e non riesco a immaginarmi in nessun altro posto“.

Sul percorso di crescita condiviso insieme alla squadra: “Quando sono entrato nel team, Vincenzo Nibali era la grande star, e ora, con Lidl, Trek e altri grandi sponsor, il progetto è diventato molto più grande. Crescere con la squadra è qualcosa di davvero speciale: mi sembra che la squadra ed io siamo cresciuti insieme. L’ambizione c’è sempre stata, ma ci è voluto un po’ di tempo per arrivare dove volevamo, ed è fantastico poter continuare questo viaggio con il team […] Non abbiamo sempre avuto il budget più alto, ma abbiamo sempre ottenuto il massimo da ogni corridore, soprattutto perché riusciamo sempre a lavorare gli uni per gli altri e ad aiutarci a dare il meglio“.

Lo spirito speciale che caratterizza il lavoro in Lidl-Trek è davvero speciale: “Non ho mai fatto parte di altre squadre, ma sono abbastanza sicuro che questo spirito non si trovi in tutti i team. Mi sento a casa, non sono mai stato un tipo molto socievole, ma questa squadra mi ha reso tutto molto più facile. Mi sento integrato in un modo completamente nuovo. È difficile lasciare casa, ma non vedevo l’ora di venire qui in ritiro per vedere tutti, dai corridori alla dirigenza a ogni singolo membro dello staff. Ci divertiamo tutti tantissimo e siamo tutti alla pari, ed è una cosa davvero speciale. Mi piace molto l’ambiente in cui nessuno è al di sopra degli altri“.