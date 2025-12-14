Tadej Pogacar: “L’anno prossimo vorrei vincere la Roubaix, non c’è molta differenza tra quattro o cinque vittorie al Tour de France”

Ritorna davanti alla stampa Tadej Pogacar che nei giorni scorsi ha ufficializzato quello che sarà il suo programma per la prossima stagione. Il campione europeo e del mondo in carica ha concluso pochi mesi fa un’annata che entrerà sicuramente nella storia del ciclismo. Il fuoriclasse sloveno, tra le tante vittorie, ha collezionato anche la quarta affermazione al Tour de France, oltre ai successi nelle Strade Bianche, nel Giro delle Fiandre e nella Liegi-Bastogne-Liegi.

Il nativo di Komenda ha dovuto quindi analizzare i suoi obiettivi per il 2026, non nascondendo la volontà di arricchire il suo palmares con nuove vittorie. Il corridore dell’UAE Team Emirates XRG disputerà sicuramente la Grande Boucle, oltre alle quattro Classiche Monumento in primavera. Poi il suo programma ufficiale si interrompe, con la possibilità di valutare a quel punto le nuove gare da disputare.

Lo sloveno, come riportato da cyclingpronet, non ha però nascosto il desiderio di vincere una gara in particolare: “Dovessi scegliere fra vincere il Tour o la Roubaix, sceglierei proprio la Roubaix. Il Tour l’ho già vinto quattro volte, e fra passare da 4 a 5 o da zero a 1 c’è una bella differenza”.

Sui possibili avversari al Tour 2026 ha poi affermato: “Ogni anno al Tour c’è il massimo livello di competitività possibile. Tutti sono sempre al 100 per cento quando arrivano lì e le squadre mandano sempre le loro formazioni migliori. Sai che dovrai lottare contro i più forti e che dovrai essere pronto per affrontarli tutti”.

Pogacar ha poi concluso spendendo anche qualche parola per Isaac del Toro, al suo fianco nel Team UAE: “Spero che lui possa essere al livello del 2025 e magari può andare anche più forte. Lui ha il suo modo di correre, il suo stile e io lo ammiro sia come corridore che come persona. Spero che possa continuare sulla strada che ha intrapreso e che continui a divertirsi in bicicletta così come sta facendo in questo momento”.