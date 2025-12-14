Jonathan Milan: “Contento di tornare al Giro d’Italia, ci saranno belle occasioni per i velocisti”

È tempo di fissare gli obiettivi della prossima stagione anche per Jonathan Milan, atteso da un 2026 in cui dovrà confermare il livello dell’anno passato. Nei giorni scorsi l’azzurro ha ufficializzato il suo calendario che lo vedrà nuovamente impegnato nel Giro d’Italia, dopo l’assenza del 2025. Il velocista friulano non prenderà invece parte al Tour de France.

Dopo le due vittorie di tappa e la conquista dell’ambita maglia verde (leader della classifica a punti), l’italiano ha deciso di rinunciare alla Grande Boucle, proseguendo l’alternanza nei Grandi Giri con il suo compagno Mads Pedersen. Come riportato da cyclingpronet, il corridore della Lidl-Trek si è così espresso sui suoi prossimi impegni: “Sono davvero felice di fare il Giro perché lì ci sono delle belle opportunità per noi velocisti. Parteciperò con una squadra che si impegna ad aiutarmi in diversi tipi di sprint, per cercare di fare più o meno quello che abbiamo fatto negli ultimi anni”.

L’esclusione dal Tour de France 2026: “È il prezzo che si paga quando si corre in una grande squadra. Alla fine tutti devono essere contenti, e io sono contento della decisione di partecipare al Giro. Abbiamo tutti gli stessi grandi obiettivi. Quest’anno ho visto che il Giro offre alcune belle opportunità, soprattutto all’inizio. Sembra promettente. Anche perché Europei e Mondiali quest’anno non sono adatti ai velocisti”.

L’italiano parteciperò poi anche alla Milano-Sanremo e sulle possibilità di vittoria nella Classica ha concluso: “Forse in un futuro lontano. Di sicuro la Sanremo sta cambiando molto. Farò del mio meglio per migliorare e arrivare lì nella forma migliore possibile. È una gara speciale per me. Ma l’approccio alla Cipressa e al Poggio sta cambiando completamente. È già cambiato negli ultimi anni. Sarà molto difficile”.