Lorenzo Finn: “Punto su Giro Next Gen e Avenir. Il corpo non ha ancora raggiunto il massimo sviluppo”

Ieri è arrivata l’ufficialità: Lorenzo Finn, campione del mondo under 23, debutterà nel 2027 nel World Tour con la maglia della RedBull Bora-hansgrohe. La compagine tedesca ha infatti prolungato il contratto all’azzurro, annunciando il passaggio ai professionisti per la prossima stagione.

Le parole del talento azzurro: “Deve essere un anno di sviluppo per essere pronto al 100% per il grande salto nei professionisti. È un anno dove mi pongo ovviamente obiettivi come può essere il Giro under 23 o l’Avenir, migliorare sotto tutti gli aspetti e fare qualche esperienza con la squadra World Tour nelle gare minori”.

Sulla squadra: “Hanno riposto tanta fiducia in me e sono onorato di far parte di questa formazione. Sarò ancora per qualche anno parte della squadra, senza stress per lavorare al meglio”.

C’è ancora tempo per migliorare e vedere i frutti: “Quando il corpo avrà raggiunto il massimo sviluppo, che non può essere a 18 o 19 anni, vedremo come andranno le cose. Per ora faccio con calma le cose”.

Cose da affinare: “Tra gli aspetti da migliorare ci sono quelli del fondo, che viene con il passare delle gare. Ma anche quello della cronometro, sul quale non ho dedicato tanto tempo in questi anni”.