Quando corre Nadia Battocletti oggi agli Europei di cross 2025: orario preciso, canale tv, streaming

Oggi Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e punterà a conquistare il secondo titolo continentale consecutivo nelle corse campestri. La fuoriclasse trentina risulta l’atleta più accreditata della vigilia sui pratoni di Lagoa (Portogallo), anche se come sempre questo tipo di gare tra erba, fango e freddo possono offrire diverse insidie e bisogna sempre correre con i piedi di piombo per evitare sgradite sorprese.

L’argento olimpico e iridato dei 10.000 metri punta a regalarsi l’ennesima gioia di una splendida stagione: dopo le due medaglie mondiali (a Tokyo si meritò anche il bronzo sui 5.000 metri) e il trionfo sui 10 km agli Europei di corsa su strada, si cerca il bis su un altro terreno, molto amato dalla nostra portacolori. L’appuntamento è per oggi, domenica 14 dicembre alle ore 13.00 italiane. La gara seniores femminile si snoderà su 7.470 metri e sarà la penultima dell’intenso programma di questa competizione.

Le rivali di riferimento della nostra portacolori saranno la turca Yasemin Can (terza dodici mesi fa e capace di trionfare per quattro volte di fila tra il 2016 e il 2019), l’olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith (rispettivamente seconda e terza alle spalle proprio di Nadia Battocletti sui 10.000 metri agli Europei di Roma 2024). Tra le outsider vanno annoverate la belga Jana Van Lent e la portoghese Mariana Machado (quinta dodici mesi fa).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della gara femminile agli Europei di Cross e quando corre Nadia Battocletti a Lagoa. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 2 ed European Athletics, garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non sarà prevista la diretta tv sui canali Rai vista la contemporaneità con altri eventi (su tutti la Coppa del Mondo di sci alpino). Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

QUANDO CORRE NADIA BATTOCLETTI AGLI EUROPEI DI CROSS

Oggi domenica 14 dicembre alle ore 13.00.

CALENDARIO GARA FEMMINILE EUROPEI CROSS

Domenica 14 dicembre

Ore 13.00 Gara seniores femminile – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

COME VEDERE LA GARA DI NADIA BATTOCLETTI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; European Athletics, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport