Nadia Battocletti per il bis agli Europei di Cross. E nel World Tour? Sfida con Shimket per difendere il trono

Natia Battocletti ha incominciato in maniera brillante la propria stagione nell’ambito delle corse campestri, vincendo la grande Classica di Atapuerca e poi chiudendo al secondo posto sui pratoni di Alcobendas, dove lo scorso anno riuscì a imporsi. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri punta a fare la differenza agli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre a Lagoa (Portogallo): l’obiettivo è difendere il titolo e di confermarsi il punto di riferimento della specialità a livello continentale.

La fuoriclasse trentina cercherà di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione di spessore, in cui è riuscita a conquistare due medaglie ai Mondiali (argento sui 10.000 e bronzo sui 5.000 metri) e a trionfare sui 10 km agli Europei di corsa su strada. L’anno solare si chiuderà poi il 31 dicembre con la BOclassic, appuntamento lungo le vie di Bolzano dove inseguirà il terzo sigillo consecutivo nell’evento di prestigio vicino a casa.

Nadia Battocletti ha vinto anche il World Cross Country Tour nel 2025, il trofeo assegnato alla migliore atleta nel massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri. L’azzurra è dunque chiamata a difendere il titolo e, grazie ai risultati conseguiti in terra iberica nelle ultime due settimane, ha accumulato 2.460 punti (1.240 per il successo di Atapuerca e 1.220 per la seconda piazza ad Alcobendas). Tra le atlete che hanno disputato due prove è seconda, alle spalle dell’etiope Yenenesch Shimket, che ha dettato legge alla Cinque Mulini e poi ha battuto proprio la nostra portacolori alle porte di Madrid.

Nella graduatoria complessiva è 22ma, ma le prime 20 hanno già disputato tre gare del circuito: primeggia l’etiope Likina Amebaw (3.680) davanti alla keniana Sheila Jebet (3.660) e alla britannica Megan Keith (3.540), le ultime due sono state battute dalla trentina nelle gare in Spagna. Nadia Battocletti sarà chiamata a fare il pieno di punti agli Europei, poi avranno un peso di rilievo i cross di gennaio, su tutti il mitico Campaccio, di cui la nostra portacolori detiene il titolo.