Nadia Battocletti da favorita agli Europei di Cross, attenzione a tre insidie. E la rinuncia di Ingebrigtsen…

Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina punterà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Turchia e ad arricchire il proprio bottino in questa specialità, dove in passato ha dominato anche a livello giovanile. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha incominciato la stagione delle corse campestri con il successo ad Atapuerca e la seconda piazza ad Alcobendas (due eventi del World Cross Country Tour, livell gold), ora la caccia è alla corona continentale da autentica padrona della disciplina.

Le rivali di riferimento per l’azzurra saranno soprattutto tre: l’olandese Diane van Es, la britannica Megan Keith e la turca Yasemin Can. Le prime due sono arrivate alle spalle di Nadia Battocletti sui 10.000 metri agli Europei 2024, inoltre la nostra portacolori ha preceduto ampiamente Keith in occasione degli ultimi eventi disputati in Spagna, dimostrando una superiorità schiacciante. L’anatolica non sembra più essere ai livelli dei giorni migliori e lo scorso anno prese una scoppola, ma non bisogna dimenticare che la 28enne trionfò agli Europei di Cross per ben quattro volte consecutive tra il 2016 e il 2019.

Non sembrano esserci altre atlete in grado di impensierire la 25enne, che avrà come compagne di squadra Valentina Gemetto, Micol Majori, Elisa Palmero, Nicole Reina e Federica Zanne. Tra gli uomini, invece, l’annunciato Jakob Ingebrigtsen ha dato forfait: il fenomeno norvegese sarebbe stato il grande favorito, ma si è chiamato fuori e ora i riflettori saranno puntati su Jimmy Gressier, Campione del Mondo dei 10.000 metri.