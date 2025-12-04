Atletica
Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross: Battocletti a caccia del bis, ricca pattuglia azzurra
Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per gli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). All’evento parteciperanno ben 42 azzurri (21 uomini e 21 donne), tra cui spicca Nadia Battocletti: la fuoriclasse trentina si presenterà in terra lusitana per difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno tra le seniores, dopo essersi già imposta tra le under 20 e le under 23.
L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri insegue l’ennesima gioia di questa stagione appassionante, culminata con le due medaglie iridate (anche il bronzo sui 5.000 metri) e la stoccata continentale nei 10 km su strada. La Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000, che chiuderà poi l’anno solare alla BOclassic, sarà tra le grandi favorite della vigilia e sarà molto difficile da battere per tutte le sue avversarie. Per l’occasione sarà affiancata da Valentina Gemetto, Micol Majori, Elisa Palmero, Nicole Reina e Federica Zanne.
Sul fronte maschile, invece, l’azzurro di punta sarà Yohanes Chiappinelli, primatista italiano di maratona e pronto a vivere questa avventura nelle corse campestri. Al suo fianco ci saranno Yassin Bouih, Luca Alfieri, Abderrazzak Gasmi, Giovanni Gatto e Osama Zoghlami. La staffetta mista proverà a replicare il trionfo di dodici mesi fa con Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, che cercheranno il bis insieme a Gaia Sabbatini, ultima frazionista in occasione della vittoria del 2022. Il Bel Paese parteciperà alla competizione anche con under 23 e under 20.
CONVOCATI ITALIA EUROPEI CROSS 2025
SENIORES UOMINI
Luca Alfieri
Yassin Bouih
Yohanes Chiappinelli
Abderrazak Gasmi
Giovanni Gatto
Osama Zoghlami
SENIORES DONNE
Nadia Battocletti
Valentina Gemetto
Micol Majori
Elisa Palmero
Nicole Reina
Federica Zanne
STAFFETTA MISTA
Pietro Arese
Sebastiano Parolini
Gaia Sabbatini
Marta Zenoni
Riserve: Masresha Costa, Melissa Fracassini
UNDER 23 UOMINI
Matteo Bardea
Nicolò Cornali
Amorin Gerbeti
Konjoneh Maggi
Mattia Marazzoli
Francesco Ropelato
UNDER 23 DONNE
Lucia Arnoldo
Carolina Fraquelli
Chiara Munaretto
Elena Ribigini
Laura Ribigini
Greta Settino
UNDER 20 UOMINI
Giacomo Bellillo
Vittore Simone Borromini
Federico Giardiello
Enrico Ricci
Alessandro Santangelo
Luigi Alessio Turrin
UNDER 20 DONNE
Olivia Alessandrini
Licia Ferrari
Sofia Ferrari
Martina Ghisalberti
Mimosa Miari Fulcis
Sofia Sidenius