Quando Perugia-Osaka Bluteon oggi in tv, Mondiale per club 2025: orario finale, programma, streaming

La finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile era nell’aria fin dai primi giorni di gara e ora è realtà: Sir Sicoma Monini Perugia contro Osaka Bluteon. Domenica 21 dicembre, alle 22.30 italiane, l’Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile, sarà il teatro di un confronto inedito che assegnerà il titolo iridato, mettendo di fronte i campioni d’Europa e i campioni d’Asia. Il percorso di Perugia è stato lineare e convincente. Nel Pool B, i Block Devils hanno imposto fin dall’inizio la propria superiorità, regolando Swehly Sports Club e Sada Cruzeiro con due 3-0 senza sbavature. L’unico vero momento di difficoltà è arrivato contro Osaka Bluteon, in una partita durissima e combattuta, risolta soltanto al tie-break. In quel contesto, la squadra di Angelo Lorenzetti ha mostrato grande personalità, annullando match point e chiudendo 3-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-OSAKA DI VOLLEY DALLE 22.30

In semifinale, Perugia ha ribadito il proprio ruolo di favorita superando con autorità i padroni di casa del Vôlei Renata. Il 3-0 (25-15; 25-16; 25-21) non ha lasciato spazio a interpretazioni: gara subito indirizzata, ritmo sempre controllato e gestione impeccabile nei momenti chiave. La regia di Simone Giannelli ha permesso di coinvolgere più soluzioni offensive, con Wassim Ben Tara, Agustin Loser e Oleh Plotnytskyi protagonisti, mentre muro e difesa hanno limitato l’efficacia dei brasiliani. Per i Block Devils si tratta della terza finale mondiale consecutiva, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo dopo quelli del 2022 e 2023.

Sul versante opposto, Osaka Bluteon rappresenta la vera rivelazione della rassegna. I giapponesi hanno impressionato nella fase iniziale con due successi netti contro Sada Cruzeiro e Swehly Sports Club, entrambi chiusi in tre set, prima di arrendersi soltanto al quinto parziale contro Perugia. Una sconfitta che non ha scalfito le certezze del gruppo. La risposta è arrivata in semifinale, con una prestazione di grande spessore contro l’Aluron CMC Warta Zawiercie. Il 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) inflitto ai vice campioni d’Europa ha certificato la crescita della formazione nipponica, capace di conquistare la prima finale mondiale della propria storia. Decisivi la lucidità in regia di Antoine Brizard, la potenza dell’opposto Yuji Nishida e la continuità in banda di Miguel Angel Lopez, supportati da una fase muro-difesa efficace e da un ritmo sempre elevato.

La sfida di Belém sarà quindi la rivincita del girone preliminare, ma anche il confronto tra due identità differenti. Perugia può contare su profondità, esperienza internazionale e abitudine a giocare partite da titolo; Osaka Bluteon risponde con entusiasmo, velocità e organizzazione collettiva. I Block Devils partono leggermente avanti nei pronostici, ma i giapponesi hanno già dimostrato di poter competere alla pari contro avversari di massimo livello.

Il fischio d’inizio è in programma all’Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem alle 22.30 di domenica 21 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY MASCHILE 2025

Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem – finale

Domenica 21 dicembre

Ore 22.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.