Volley, l’Osaka Bluteon strapazza il Zawiercie! Finale con Perugia al Mondiale per Club?

L’Osaka Bluteon ha travolto l’Aluron Zawiercie con un roboante 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile e ha così raggiunto l’atto conclusivo della rassegna iridata per la prima volta nella storia. La compagine giapponese ha giganteggiato contro i vice campioni d’Europa, dominando un incontro che si è rivelato combattuto soltanto nel secondo set: prestazione di forza da parte di quella che doveva essere un’outsider della competizione e che invece si è guadagnata il diritto di scendere in campo a Belem (Brasile) per la conquista del titolo.

I vice campioni d’Asia affronteranno la vincente della semifinale in programma alle ore 22.30 tra Perugia e i brasiliani del Volei Renata: andrà in scena la rivincita del match della fase a gironi vinto dai Block Devils al tie-break oppure Osaka incrocerà i padroni di casa? L’auspicio è che i Campioni d’Europa riescano a superare questo scoglio e a meritarsi la possibilità di andare a caccia del quarto titolo della propria storia, l’appuntamento è per domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane).

Lo schiacciatore Miguel Angel Lopez (13 punti, 2 ace) e l’opposto Yuji Nishida (12) hanno fatto la differenza sotto la regia di Antoine Brizard (4), da annotare anche i 7 punti del martello Tomita e i 6 del centrale Peng, affiancato in reparto da Larry (3). Tra le fila dei polacchi, sconfitti da Perugia nella finale dell’ultima Champions League, i migliori sono stati gli attaccanti Boladz (10), Kwolek (8) e Russell (6).