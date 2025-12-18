Perugia strapazza il Sada Cruzeiro e vola in semifinale al Mondiale per Club. Attesa per l’avversario

Perugia si è qualificata alle semifinali del Mondiale per Club di volley maschile: i Block Devils avevano bisogno di conquistare almeno due set nello scontro diretto contro il Sada Cruzeiro per garantirsi il passaggio del turno, hanno sconfitto i brasiliani con un sonoro 3-0 (25-19; 25-23; 25-21) e possono così proseguire la propria avventura a Belem.

Dopo aver strapazzato i modesti libici dello Swehly per 3-0 e aver avuto la meglio sull’Osaka Bluteon al tie-break annullando dei match-point, i Campioni d’Europa hanno saputo regolare i detentori del trofeo con il massimo scarto e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo B (tre successi 8 punti), davanti alla compagine giapponesi (una vittoria e quattro punti, in attesa dell’incrocio con lo Swehly), mentre il Sada Cruzeiro è stato eliminato.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti torneranno in campo sabato 20 dicembre (o alle ore 19.00 o alle ore 22.30, lo scopriremo nella notte) per fronteggiare la seconda classificata della Pool A: dall’altra parte della rete ci sarà una tra i polacchi dello Zawiercie (già sconfitti nella finale della Champions League) e i brasiliani del Volei Renata e del Praia Clube. La situazione di quel raggruppamento è complessa: lo Zawiercie conduce con due vittorie (5 punti) ed è atteso dal Praia Clube (un’affermazione, tre punti), mentre il Volei Renata (un successo, 4 punti) incrocerà il modesto Al-Rayyan. Occorrerà aspettare la notte per conoscere quale sarà la rivale dei rossoneri nel primo turno a eliminazione diretta.

La compagine umbra ha saputo rimontare da 2-5 nel primo set, ha mostrato i muscoli sul 20-22 nella seconda frazione ed è stata implacabile nel finale del terzo parziale. Prestazione di spessore da parte dello schiacciatore Kamil Semeniuk (16 punti, 3 ace), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (9); in doppia cifra anche il centrale Agustin Loser (11 punti, 3 muri), spalleggiato in reparto da Sebastian Solé (6 punti, 4 muri); regia impeccabile di Simone Giannelli (5 punti, 2 muri), in diagonale con Wassim Ben Tara (8 punti), ottimo il libero Massimo Colaci. Al Sada non sono bastati il bomber Oppenkoski (13), il centrale Lucas (9) e il martello Douglas (7).