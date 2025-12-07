Formula 1GP Abu Dhabi
Ordine d’arrivo F1, GP Abu Dhabi 2025: vittoria inutile per Verstappen, a Norris basta il podio
Passa agli archivi la gara del GP di Abu Dhabi, 24° ed ultimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Emirati Arabi Uniti si è deciso il vincitore del titolo iridato dopo la corsa odierna, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 58 giri.
Non basta la vittoria odierna al neerlandese Max Verstappen per vincere il titolo piloti: al britannico Lando Norris, infatti, basta il terzo posto per laurearsi campione del mondo. Tra i due si interpone l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri.
Resta ai piedi del podio il monegasco Charles Leclerc, quarto con la Ferrari, davanti al britannico George Russell, quinto, ed allo spagnolo Fernando Alonso, sesto. Settimo Esteban Ocon, il quale precede l’altra Ferrario di Lewis Hamilton, ottvo. Chiudono la zona punti Oliver Bearman, nono, e Lance Stroll, decimo.
Lando Norris campione del mondo per 2 punti: vittoria di Pirro per Max Verstappen ad Abu Dhabi
ORDINE D’ARRIVO F1 GP ABU DHABI 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 Oscar Piastri McLaren +12.594
3 Lando Norris McLaren +16.572
4 Charles Leclerc Ferrari +23.279
5 George Russell Mercedes +48.563
6 Fernando Alonso Aston Martin +67.508
7 Esteban Ocon Haas F1 Team +69.546
8 Lewis Hamilton Ferrari +72.303
9 Oliver Bearman Haas F1 Team +73.740
10 Lance Stroll Aston Martin +73.623
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +80.065
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +79.161
13 Carlos Sainz Williams +81.134
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +82.991
15 Kimi Antonelli Mercedes +83.292
16 Alexander Albon Williams +84.571
17 Isack Hadjar Racing Bulls a 1 giro
18 Liam Lawson Racing Bulls a 1 giro
19 Pierre Gasly Alpine a 1 giro
20 Franco Colapinto Alpine a 1 giro