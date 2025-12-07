Jannik Sinner ad Abu Dhabi per il GP di F1: hot lap con Kimi Antonelli sul circuito di Yas Marina

Cala il sipario sulla stagione di F1 e, come era accaduto l’anno scorso, nel paddock di Yas Marina ci sarà un appassionato speciale a seguire il GP di Abu Dhabi, il cui è inizio è previsto per le 14.00 e deciderà le sorti del Mondiale 2025 piloti. Il riferimento è a Jannik Sinner, desideroso di concedersi una giornata di svago con il proprio staff al seguito e insieme alla sua fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic.

Jannik ha già iniziato i propri allenamenti a Dubai, nell’ottica della stagione 2026 di tennis che avrà negli Australian Open il primo impegno importante (18 gennaio-1° febbraio). Sinner non affronterà alcun torneo ufficiale a precedere lo Slam nella terra dei canguri, ma sarà protagonista di due match d’esibizione: il 1°, il 10 gennaio a Seul (Corea del Sud) col suo amico/rivale Carlos Alcaraz; il 16 gennaio con il canadese Felix Auger-Aliassime, nell’ambito dell’Opening Week a Melbourne.

Jannik, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è dato alle public relations. Arrivato alle 10.30 locali, ha incontrato il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff e il pilota britannico George Russell, e ha concesso una breve intervista video, camminando tra le hospitality dei team e scattando fotografie con i tifosi.

Il n.2 del mondo si è poi concesso anche un’esperienza a dir poco adrenalinica con Kimi Antonelli. Il pilota bolognese e Jannik (lato passeggero) hanno affrontato un Hot Lap a bordo di una AMG GT 63 di 585 cavalli sul circuito di Yas Marina, come ha scritto la Rosea. Un’occasione anche per scambiare due chiacchiere, dopo che Kimi si era congratulato con lui a Torino per la vittoria delle ATP Finals contro Carlos Alcaraz.

Hot Lap with Kimi Antonelli in Dubai x Via @Gazzetta_it pic.twitter.com/eJbv0MxWhV — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 7, 2025

Una giornata in cui incontrerà altri piloti e sarà al fianco del presidente della F1, Stefano Domenicali, membro del board della fondazione no-profit del tennista altoatesino, con cui è legato da diverso tempo. Non è un caso che tra Sinner e la F1 ci sia anche un partnership.