Lando Norris campione del mondo per 2 punti: vittoria di Pirro per Max Verstappen ad Abu Dhabi

Lando Norris completa l’opera e chiude il Gran Premio di Abu Dhabi in terza posizione, proprio quella che gli serviva per laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno nel 2025. L’inglese della McLaren doveva infatti salire sul podio sotto i riflettori del circuito di Yas Marina per resistere all’ultimo assalto di Max Verstappen, che si è preso l’ottavo successo di tappa stagionale (uno in più rispetto ai due piloti papaya) e il 71° della carriera fermandosi a soli 2 punti dalla conquista del quinto titolo iridato consecutivo.

Norris ha avuto il merito di non commettere errori nei momenti più delicati del weekend, disputando una qualifica solida e sbarazzandosi del traffico in gara con dei sorpassi aggressivi (tra cui quello sulla Red Bull di Yuki Tsunoda, che ha provato a rallentarlo per dare una mano al compagno di squadra Verstappen) senza perdere lucidità alla luce del suo vantaggio nel campionato.

In una gara molto strategica ma abbastanza lineare e senza episodi particolari come Virtual Safety Car o Safety Car, si è rivelato decisivo il primo giro in cui Lando è stato superato solamente dall’altra McLaren di Oscar Piastri mettendosi però nella condizione di gestire la terza piazza dagli attacchi della Ferrari di Charles Leclerc (alla fine ottimo 4°) anche grazie al supporto di un muretto box finalmente all’altezza della situazione dopo il cortocircuito di Lusail.

McLaren ha differenziato la strategia con le due macchine in corsa per il titolo, puntando semplicemente a marcare Leclerc e Russell per blindare il podio con Norris e spegnere le residue chance iridate della Red Bull. Il campionato 2025 finisce dunque con Lando in trionfo a quota 423 punti, davanti ai 421 di un Verstappen quasi perfetto (autore di una rimonta epica dopo la pausa estiva) e ai 410 di un Piastri che risulta a conti fatti il vero sconfitto di questa volata finale dopo essere stato leader della generale per 15 GP su 24.

CLASSIFICA GP ABU DHABI F1 2025

1 Max Verstappen — Red Bull Racing — Leader

2 Oscar Piastri — McLaren — +12.594

3 Lando Norris — McLaren — +16.572

4 Charles Leclerc — Ferrari — +23.279

5 George Russell — Mercedes — +48.280

6 Fernando Alonso — Aston Martin — +67.652

7 Esteban Ocon — Haas F1 Team — +69.398

8 Lewis Hamilton — Ferrari — +72.077

9 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +73.531

10 Lance Stroll — Aston Martin — +73.872

11 Gabriel Bortoleto — Kick Sauber — +79.222

12 Nico Hülkenberg — Kick Sauber — +79.084

13 Carlos Sainz — Williams — +80.627

14 Yuki Tsunoda — Red Bull Racing — +82.845

15 Kimi Antonelli — Mercedes — +83.237

16 Alexander Albon — Williams — +84.607

17 Isack Hadjar — Racing Bulls — 1 L

18 Liam Lawson — Racing Bulls — 1 L

19 Pierre Gasly — Alpine — 1 L

20 Franco Colapinto — Alpine — 1 L